El big data, el ‘new màrqueting’ i el talent marquen una nova era a Mccann World Group

El big data, el ‘new màrqueting’ i el talent marquen una nova era en Mccann World Group per a anticipar-se a la revolució tecnològica i digital, i a l’evolució del màrqueting convencional al màrqueting ‘phygital’, lligat a la captació de dades i la seva anàlisi.

Des del grup destaquen que tot això, unit a la cerca constant i detecció de talent, en totes les seves versions, converteixen al grup que lidera en España Marina Specht en “el referent de com es comporten, treballen i ofereixen nous serveis als seus clients les crides tradicionalment agències de publicitat, que fa temps van passar a ser un conglomerat de serveis que agrupen des de la publicitat a la consultoria, passant pel data intelligence o el màrqueting digital, amb nous perfils d’empleats com a experts en estratègia digital o científics de dades expertes en big data”. Una frase de Chris MacDonald, president mundial de McCann resumeix l’estratègia del sector: “Una creativitat veritablement eficaç passa avui dia per la unió de la idea, les dades i la tecnologia”.

En l’apartat de talent, en l’últim any McCann Worldgroup España va assenyalar que ha incorporat 160 nous empleats, dels quals el 50% van ser perfils de tecnologia i digital. Actualment el 65% dels professionals del grup tenen un perfil especialitzat en tecnologia, data i digital. La paritat, diversitat i multiculturalitat són unes altres dels senyals d’identitat de la companyia, que aglutina 20 nacionalitats diferents entre els seus empleats i genera engagement amb consumidors de més de 80 països.

Respecte a la paritat, el 47% dels professionals de nivell alt-executiu són dones, mentre que el 62% de les promocions realitzades en la companyia en l’últim any han estat a dones. En aquest sentit, el grup liderat per Marina Specht s’ha bolcat amb el projecte ‘Una de Dos’, un compromís per a aconseguir la paritat en el sector creatiu. No obstant això, la directiva considera que el talent femení està particularment ben representat en el grup, destacant que el 90% dels directors generals de les companyies que el conformen són dones.

Pel que fa al negoci, considera que el gran desafiament de les marques és construir relacions sòlides i duradores amb els seus consumidors, la qual cosa només pot aconseguir-se mitjançant el desenvolupament de solucions creatives eficaces, construïdes sobre la base de la intel·ligència de dades, i amb l’ajuda de la tecnologia com driver.

Manté que les xifres de McCann Worldgroup a Espanya confirmen aquesta evolució cap a serveis tecnològics cada vegada més demandats. A Espanya, el grup està format per cinc companyies: McCann (publicitat), MRM (digital, data, CRM, CX i màrqueting automation), Craft (producció), Momentum (patrocini, shopper i experiential màrqueting) i FutureBrand (arquitectura i identitat de marca).

Durant els últims 12 mesos, el grup ha aconseguit atreure a més de 30 nous clients i pel que fa a creació i producció, les dades reflecteixen que han creat més de 120 espots, amb més de 3.000 hores de rodatge i 1.800 adaptacions d’espots. A més, han gestionat més de 2.300 projectes per a més de 120 clients, per als quals han desenvolupat més de 45.000 peces i post en xarxes socials, produït més de 68.500 bàners i més de 72.000 assets, incloent 27.000 vídeos, 8.200 àudios i 20.000 peces en diversos formats d’emissió.

Així mateix, les capacitats en data intelligence han evolucionat de manera exponencial, la qual cosa li ha permès desenvolupar un important nombre de models predictius. També s’han desenvolupat cinc nous productes de data digital i realitzat més de 2.100 ‘journeys’ i campanyes relacionals desplegades en la plataforma Salesforce

Quant al segment del ‘brànding’, el grup ha llançat a Espanya en aquest últim any deu noves marques, ha creat dues noves marques sostenibles, ha incorporat dos ‘unicorns’ al seu porfolio de clients, ha creat una marca per al metaverso i desenvolupat una col·lecció de 6.000 NFT’s (Tokens no fungibles).

La sostenibilitat també està molt present en l’estratègia del grup i en aquest any han aconseguit estalviar un 30% en eficiència de projectes de producció per a alguns dels seus clients, i reduït el 68% la petjada de carboni generada en els projectes de producció en els quals s’ha aplicat la calculadora de CO₂ de Craft.