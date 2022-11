Els mercats aplaudeixen que Minsait es pugui segregar d’Indra

Els mercats han rebut de manera positiva la iniciativa de Joseph Oughourlian, CEO del fons Amber, que assenyalava recentment en una entrevista amb Blooomberg el seu desig que Indra es divideixi en dues companyies diferenciades. D’una banda, la divisió de transformació digital i tecnologies de la informació (Minsait), i de l’altra, la divisió de Transport i Defensa.

La proposta d’Oughourlian de segregació de Minsait ha estat aplaudida entre analistes i inversors que entenen que els spin-offs de divisions o filials d’un mateix grup s’han mostrat tradicionalment com a generadors de valor per a accionistes i inversors.

Segons ha explicat el president d’Amber, amb aquest moviment, només la divisió de transformació digital i tecnologies de la informació podria assolir valoracions al mercat d’entre 1.500 i 2.000 milions d’euros, davant d’una capitalització d’Indra a la borsa que ronda els 1.650 milions .

Recentment, alguns analistes i firmes d’inversió han mostrat el seu suport a la iniciativa. Així, Manuel Lorente, analista de Mirabaud, destaca que aquesta operació és una oportunitat interessant de posar en valor el potencial dels diferents negocis d’Indra, ja que pràcticament no hi ha sinergies entre les dues divisions de la companyia.

Per la seva banda, Juan Peña, analista de GVC Gaesco, ha afirmat que estar al mateix grup que Indra (atesa la presència a la seva capital de l’Estat) pot suposar una barrera per a Minsait per accedir a determinats tipus de clients, especialment empreses privades.

Així mateix, analistes d’Oddo estimen que la segregació de Minsait podria resultar en un potencial de revaloració del negoci de fins al 70%. I Bestinver Securities opina que aquest moviment podria permetre a tots dos negocis (Minsait, d’una banda, i Transport i Defensa de l’altra) cotitzar en línia amb la mitjana dels seus rivals. I això donaria una valoració conjunta propera als 3.000 milions d’euros.

Un moviment a l’accionariat d’Indra, aquesta vegada per part de Goldman Sachs, mostra l’aposta per aquest gegant dels mercats per l’operació. Goldman Sachs ha aflorat recentment una participació del 3,7% a Indra després d’augmentar el seu pes directe un 2,87%, mentre que la resta 0,9% procedeix de derivats financers. La firma nord-americana gairebé ha triplicat el seu pes a la companyia des de finals del mes de juny passat, i es converteix en un dels principals accionistes, després de la SEPI (25,2%), Fidelity (9,9%), Amber Capital (5,1%) i SAPA (5%).

El més significatiu és que aquest augment de participació a Indra es produeix en un escenari de pujada de la cotització de l’acció de la companyia. L’aposta de Joseph Oughourlian per la segregació de Minsait per optimitzar el valor de la companyia sembla una clau d’aquest moviment.