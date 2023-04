Arxivat el cas contra uns mossos acusats de maltractar i posar el penis a la mà d’una detinguda

Arxivament d’unes diligències judicials contra set mossos d’esquadra de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la Catalunya Central, denunciats per un delicte de tortures i de lesions i un possible delicte sexual. Un cas investigat a Vic arran de les protestes per l’empresonament del raper Pablo Hasél que va acabar amb detinguts. Una de les arrestades va denunciar els agents i els va acusats d’agafar-la pel coll de la jaqueta, clavar-li cops de peu, colpejar-la dins la furgoneta i que “en un moment donat va notar un objecte cilíndric de tacte suau que identifica amb el penis d’un dels agents”.

El titular del jutjat d’instrucció número 6 de Vic considera que ni la versió exposada per la víctima, ni la prova documental ni els testimonis acrediten la perpetració dels delictes denunciats. De fet, la interlocutòria d’arxivament, a la qual ha tingut accés El Món i comunicada el passat 13 d’abril, assegura que hi ha absència de dades objectives que avalin la versió de la denunciant en els termes expressats. Cinc dels agents estaven defensats per Xavier Todó, de SAP-Fepol.

Part de la resolució sobre l’ARRO de Vic i el penis/Quico Sallés

Un penis a la mà

Segons recull la resolució, la denunciant explica, tant en la seva declaració com en la querella, que va ser detinguda al carrer de Gurb, al centre de la capital d’Osona, el 16 de febrer de 2021, després de la manifestació en protesta per l’engarjolament del raper Pablo Hasél. Atesa la denuncia, “la van agafar pel coll de la jaqueta i del cinturó dels pantalons i la van tirar a terra on li van clavar cops de peu a la cara i en altres parts del cos”. També afegia que un dels agents va dir “li peguem o què?” i la van picar amb porra a les lumbars.

Posteriorment, la denunciant va assegurar que un cop detinguda i introduïda al vehicle policial, una furgoneta, va ser colpejada pels agents, i va manifestar que “en un moment donat va notar sobre les seves mans un objecte cilíndric de tacte suau que identifica com el penis d’un dels agents”. A més, denuncia que va anar tot el trajecte fins a la comissaria de genolls i emmanillada. Un cop a comissaria va demanar assistència mèdica i no es va poder trobar de manera reservada amb el seu advocat. Fins i tot, detalla que la va acompanyar un agent al lavabo a canviar la copa menstrual i un dels agents la va escridassar dient-li: “Neteja tot això que fa fàstic!”.

El jutjat considera que no hi ha prou indicis del delicte

La interlocutòria del jutge considera que la versió de la presumpta víctima no sembla prou acreditada. Així mateix, l’instructor assegura que tampoc es pot certificar per les imatges aportades que els agents tinguessin aquest comportament. Ni tampoc de la testimoni que es va aportar a la causa. De la mateixa manera, el jutge constata que els informes mèdics només informen del dolor als canells produïts per les manilles, i res sobre les lesions denunciades a la querella.

En el mateix sentit, relata la declaració dels mossos investigats, que van negar els fets. “Van declarar de manera coherent i versemblant”, ressalta per indicar que la noia va seure a la “trona”, la cadira per a detinguts, i que no podia anar de genolls, perquè, entre molts altres motius, no hi ha prou espai. En el mateix context, el jutge entén que el recorregut fins a comissaria va ser molt curt, fet en silenci i a les fosques.

Pel que fa a l’afer del penis, el jutge aclareix que cal donar valor allò que van declarar els agents. “Com a policia de l’ARRO, van equipats amb una sèrie de proteccions i una granota, i és impossible treure el penis si prèviament no es treuen les proteccions, i poden trigar diversos minuts a fer-ho”, argüeix. “Aquest fet, unit a la curta distància existent entre el lloc de la detenció i la comissaria, permet donar més versemblança, a allò declarat pels investigats”, conclou el jutge que ha arxivat la causa. La resolució no és ferma i encara es pot recórrer en reforma o apel·lació.