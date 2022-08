Mercadona posa un límit a la venda de gel per l’augment de la demanda

Mercadona ha limitat la venda de gel a totes les seves botigues a causa de l’augment de la demanda per les altes temperatures que provoca acaparaments d’aquest tipus de producte, tal com ha explicat a El Món. Concretament, la marca de supermercats valenciana només deixa que cada client compri un màxim de cinc bosses o un sac.

Diversos usuaris de Twitter s’han manifestat al respecte i ho han comparat amb la crisi del paper higiènic que hi va haver just abans de l’inici del confinament per pandèmia de la covid-19.

Una aixeta rajant aigua / Pixabay

Augment de la demanda

Catalunya està vivint un dels estius amb més calor de les últimes dècades. Això està provocant un augment de la demanda pel que fa l’energia a causa dels aires condicionats, fet que provoca un augment del preu de la llum. Les onades de calor estan deixant temperatures rècord i estan provocant incendis arreu del territori.

Hace poco os dije que el hielo se iba a convertir en el nuevo papel higiénico. ¿Recordáis cómo desaparecía de todos los supermercados?



Pues bien, en mi barrio ya es imposible comprar bolsas de hielo. Esta tarde he tenido que ir a un Mercadona a buscar algo y me encuentro esto… pic.twitter.com/Ury5ON1Sxt — Jaime Rodríguez (@jaimerfz) August 1, 2022

En aquesta línia, el Meteocat avisa què les temperatures pujaran altra vegada, amb màximes de gairebé 40 graus a gran part del país. Amb aquesta, ja hi haurà hagut tres onades de calor a Catalunya d’ençà que va començar l’estiu. Tot i això, també s’esperen ruixats a alguns punts del país aquesta tarda de dilluns, segons el mateix Meteocat.

Alternatives

Això provocarà encara més demanda de gel perquè refresquen. Una de les alternatives a les limitacions de gel als supermercats és la compra de glaçoneres, que es poden omplir amb l’aigua corrent i es pot anar renovant a mesura que avancen les hores. Les glaçoneres, un cop omplertes d’aigua, es poden posar al congelador, i al cap d’unes hores, es converteixen en glaçons que es poden utilitzar per refrescar. El principal problema és per aquelles persones que no tenen congelador, que no tenen alternativa davant d’aquesta problemàtica.