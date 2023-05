Controlat l’incendi forestal a Bonastre que ha afectat unes 60 hectàrees

Els Bombers han donat per controlat l’incendi forestal de Bonastre, al Baix Penedès, a primera hora d’aquest dissabte. En les tasques d’extinció del foc hi han intervingut 57 dotacions del cos d’emergències -en l’inici de l’operació s’hi havien mobilitzat una trentena-, sis de les quals aèries. A hores d’ara, efectius dels Bombers ha treballat tota la nit dels fets per controlar el foc. Agents Rurals ha detallat a les xarxes socials que, des que s’ha declarat l’incendi poc després de dos quarts de tres de la tarda, s’han cremat unes 60 hectàrees de superfície forestal i agrícola, una part de les quals pertanyen a l’espai protegit de Massís de Bonastre. El foc ha començat en una zona pròxima a una hípica i presentava capacitat de progressió i focus secundaris. El cos ha confirmat que hi ha hagut flames d’entre 15 i 20 metres d’alçada empeses pel vent erràtic de tempestes properes provocades pel temporal violent que ha sacsejat Catalunya aquesta tarda.

Agents Rurals han concretat que l’incendi forestal ha cremat, de moment, 58,27 hectàrees. D’aquests, 36,74 són forestals i 21,53 són agrícoles. També afecta 0,20 hectàrees de l’espai Protegit del Massís de Bonastre.

Un vehicle de l’ADF accedint a l’incendi forestal de Bonastre aquest divendres, 12 de maig, a la tarda | ACN (Gemma Sánchez)

Un altre incendi de vegetació a Alforja

Els Bombers han treballat en un altre incendi de vegetació forestal aquest divendres a la tarda i que ja han donat per estabilitzat. El foc s’ha declarat cap a les cinc de la tarda i el cos d’emergències ha rebut l’avís quan passaven 18 minuts de les cinc. S’han mobilitzat 10 dotacions i els bombers han treballat en un focus del foc. També hi ha intervingut un AVA (Avions de Vigilància i Atac) que ha fet descàrregues d’aigua.