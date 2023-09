Els superherois de Marvel parlaran (per fi) en català als còmics

Spider-Man, un dels superherois més coneguts de la història, serà el primer a parlar en català als còmics. Panini Comics publica aquest dijous A Mighty Marvel Team-Up. Spider-Man: Animals, reuniu-vos!, un còmic destinat al públic més jove. Segons explica a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) el director editorial de Panini Comics a Espanya, Alejandro Martínez, és una “anomalia” que no hi hagi còmics de Marvel publicats en català i que l’editorial s’ha proposat corregir-ho. En els pròxims mesos s’anunciaran noves publicacions en català d’altres superherois de l’emblemàtica editorial estatunidenca.

El director editorial de Panini Comics explica que en el passat havien descartat publicar en obres en català perquè el mercat és més petit que en castellà i molta gent tenia l’hàbit creat de llegir còmics de superherois en castellà. “Té part de lògica”, reconeix, “perquè si portem 50 anys llegint superherois en castellà, s’ha creat un hàbit”. Però ara considera que aquestes “dues excuses” no tenen sentit. “Els còmics en general i els de Marvel en particular són un producte cultural de primer ordre i que no hi hagués productes de Marvel en català era una anomalia que havíem de corregir”.

‘A Mighty Marvel Team-Up. Spider-Man: Animals, reuniu-vos!’, el primer còmic en català dels superherois de Marvel / ACN

Un pla de publicacions de superherois que parlen català

La companyia ha fet diversos estudis i finalment s’ha decidit a elaborar un pla de publicació de còmics de superherois en català. Segons Martínez, la idea és modular-lo en funció de la rebuda que tinguin les primeres obres, tot i que està convençut que serà bona. La primera publicació és una obra de Spider-Man per a tots els públics més centrada en el públic juvenil, però en el futur també editaran obres de referència de l’Univers Marvel dirigides a adults per “arribar la massa de lectors que volen Marvel en català, que són molts”.

Per començar han optat pel còmic A Mighty Marvel Team-Up. Spider-Man: Animals, reuniu-vos!, que té una història que acaba en el mateix llibre, per no obligar als lectors a “comprar més del necessari”. L’Univers Marvel és enorme i l’editorial entén que hi hagi molta gent que tingui por a entrar-hi. “Això no passarà en el pla que tenim en català: seran llibres ben seleccionats i pensats perquè qualsevol lector pugui comprar un llibre i gaudir-lo”, assegura. “Fer còmics en català és una aposta de Panini i una aposta personal meva”. En aquesta obra de Mike Maihack, de 96 pàgines, Els Venjadors lluiten contra una gran amenaça a Nova York mentre Spider-Man té la missió de garantir que les mascotes dels seus companys d’aventures estiguin fora de perill. La traducció al català és de Laia Segura, filòloga i professora de llengua catalana.

Martínez relata que han escollit aquest còmic perquè és “una història divertida dirigida als joves” que pot atraure els lectors joves que han entrat Marvel a través d’altres còmics o les pel·lícules. “Les cintes de Spider-Man d’animació han tingut un èxit brutal, perquè són molt bones i hem buscat un producte que compleixi tots aquests requisits, que sigui simpàtic i que sigui fàcil apropar-s’hi”.