Este será el primer superhéroe de Marvel que hablará en catalán a los cómicos

Spider-Man, uno de los superhéroes más conocidos de la historia, será el primero en hablar en catalán en los cómics. Panini Comics publica este jueves A Mighty Marvel Team-Up. Spider-Man: Animals, reuniu-vos!, un cómico destinado al público más joven. Según explica a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) el director editorial de Panini Comics en España, Alejandro Martínez, es una “anomalía” que no haya cómics de Marvel publicados en catalán y que la editorial se ha propuesto corregirlo. En los próximos meses se anunciarán nuevas publicaciones en catalán de otros superhéroes de la emblemática editorial estadounidense.

El director editorial de Panini Comics explica que en el pasado habían descartado publicar en obras en catalán porque el mercado es más pequeño que en castellano y mucha gente tenía el hábito creado de leer cómicos de superhéroes en castellano. “Tiene parte de lógica”, reconoce, “porque si llevamos 50 años leyendo superhéroes en castellano, se ha creado un hábito”. Pero ahora considera que estas “dos excusas” no sirven. “Los cómics en general y los de Marvel en particular son un producto cultural de primer orden y que no hubiera productos de Marvel en catalán era una anomalía que teníamos que corregir”.

‘A Mighty Marvel Team-Up. Spider-Man: Animales, reuníos!’, el primer cómico en catalán de los superhéroes de Marvel / ACN

Un plan de publicaciones de superhéroes que hablan catalán

La compañía ha hecho varios estudios y finalmente se ha decidido a elaborar un plan de publicación de cómics de superhéroes en catalán. Según Martínez, la idea es modularlo en función del recibimiento que tengan las primeras obras, a pesar de que está convencido que será buena. La primera publicación es una obra de Spider-Man para todos los públicos, más centrada en el público juvenil, pero en el futuro también editarán obras de referencia del Universo Marvel dirigidas a adultos para “llegar a la masa de lectores que quieren Marvel en catalán, que son muchos”.

Para empezar han optado por el cómic A Mighty Marvel Team-Up. Spider-Man: Animals, reuniu-vos!, que tiene una historia que acaba en el propio libro, para no obligar a los lectores a “comprar más del necesario”. El Universo Marvel es enorme y la editorial entiende que haya mucha gente que tenga miedo a entrar. “Esto no pasará en el plan que tenemos en catalán: serán libros muy seleccionados y pensados para que cualquier lector pueda comprar un libro y disfrutarlo”, asegura. “Hacer cómics en catalán es una apuesta de Panini y una apuesta personal mía”. En esta obra de Mike Maihack, de 96 páginas, Los Vengadores luchan contra una gran amenaza en Nueva York mientras Spider-Man tiene la misión de garantizar que las mascotas de sus compañeros de aventuras estén a salvo. La traducción al catalán es de Laia Segura, filóloga y profesora de lengua catalana.

Martínez relata que han escogido este cómico porque es “una historia divertida dirigida a los jóvenes” que puede atraer a los lectores jóvenes que han entrado Marvel a través otros cómics o las películas. “Las cintas de Spider-Man de animación han tenido un éxito brutal, porque son muy buenas y hemos buscado un producto que cumpla todos estos requisitos, que sea simpático y al que sea fácil acercarse”.