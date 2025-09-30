Plataforma per la Llengua, juntament amb més d’una quinzena d’entitats del teixit social de Badalona, ha enviat una carta oberta a l’alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, per reclamar-li que faci canviar la posició del Partit Popular sobre l’oficialitat del català a la Unió Europea. Els impulsors de la carta esperen que Albiol aprofiti que Catalunya acull aquesta setmana una cimera del PP europeu —un dia a Badalona i un altre dia a Barcelona— per aconseguir que els representants del PP dels estats que actualment bloquegen l’oficialitat del català a la UE reconsiderin la seva posició. Aquesta petició arriba mesos després que el PP espanyol presumís de trucades a capitals europees per torpedinar l’oficialitat del català.
Les entitats recorden a l’alcalde popular que, en una entrevista recent, va manifestar que volia millorar la situació de la llengua, però que no sabia “com fer-ho”, i, en aquest sentit, li proposen fer una acció molt “concreta”. Així, les organitzacions que signen la carta li reclamen que canviï el posicionament del PP sobre l’oficialitat del català, el basc i el gallec i que expliqui als líders europeus aquest canvi d’idea. Amb tot, les entitats veuen “xocant” que el PP treballi activament, com ha reconegut el seu president a Catalunya, Alejandro Fernández, per impedir el reconeixement europeu del català, i, segons el comunicat, consideren que una cimera com aquesta, que situa la ciutat en el centre polític del moment, ofereix a l’alcalde “una responsabilitat i una oportunitat històriques”.
Les entitats recorden a Garcia Albiol que el govern municipal va aprovar “donar suport a les iniciatives que ajudin a fomentar el català” i, en aquest sentit, l’insten a defensar l’oficialitat tenint en compte que la llengua catalana “també és oficial a la Constitució espanyola” i que l’oficialitat no restaria estatus “ni al castellà ni a cap altra llengua”. No hi ha cap raó per negar aquesta condició al català, especialment tenint
en compte que llengües amb un nombre molt inferior de parlants, com el maltès o l’irlandès, ja són oficials a Europa”, sentencien.
Una proposta que arriba després de la polèmica pel Pacte Nacional per la Llengua
La proposta de les entitats badalonines arriba després de la polèmica sorgida entre el PPC i García Albiol al voltant del Pacte Nacional per la Llengua. L’alcalde de Badalona va presentar i defensar una moció de “suport” al pacte impulsat pel Govern com a “instrument estratègic per protegir, incentivar i augmentar l’ús del català”. Això va provocar una reacció irada per la direcció dels populars catalans, que a través d’un comunicat van manifestar el “ferm rebuig” de la formació a la política lingüística de la Generalitat, que també van atribuir als seus “socis separatistes”. El partit que lidera Alejandro Fernández va defensar un model “veritablement bilingüe” que protegeixi català i castellà com a llengües “cooficials”, i va demanar que no s’utilitzin les llengües com a “eina de confrontació”.
Coincidint amb el comunicat de la direcció del partit, Albiol va recular amb un missatge a les xarxes on i va assegurar que Badalona “ni signarà ni s’adherirà al Pacte”, i va manifestar que el redactat del text aprovat pel consistori “es podria haver fet d’una altra manera perquè ha donat peu a la confusió”. En un discurs íntegrament en castellà, l’alcalde de Badalona va dir que veu positives “algunes” de les propostes que hi figuren per “projectar el català”, però va aclarir que són “totalment compatible” amb la defensa del castellà. Amb tot, i després que el ple de Badalona aprovés la moció de suport al pacte, Xavier García Albiol va afirmar que s’havia malinterpretat el primer punt de la moció, i en va assumir l’“error”.
18 entitats molt arrelades a Badalona
Entre les 18 entitats que signen la carta, hi ha associacions de veïns i de familiars d’escoles, clubs històrics de lleure i esports, i entitats culturals. En concret, la signen:
- Associació Cultural Pont del Petroli
- Associació de Veïns del barri del Progrés
- Associació de Veïns del Centre
- Associació de Veïns de Bufalà
- Associació de Veïns del Remei
- Club Natació de Badalona
- El Círcol
- Esplai Cra-Crac
- Federació d’AFAS de centres educatius públics de Badalona
- Federació de les Associacions de Veïns de Badalona
- Fundació Salut Alta
- Fundació Ateneu Sant Roc
- Plataforma Anastàsies de Badalona
- Plataforma per la Llengua
- Plataforma + Verd Urbà
- Òmnium Cultural Barcelonès Nord
- Orfeó Badaloní
- Societat Cultural l’Oliva