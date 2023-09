Aragonès anuncia cursos de català per al personal sanitari

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat en el marc del debat de política general que es fa al Parlament, un pla per garantir el coneixement i l’ús del català en el sistema sanitari de Catalunya i que estarà dotat amb personal, pressupost i amb instruments de formació per reforçar de forma “molt significativa” l’oferta de formació en llengua catalana dirigida als i les professionals del sistema per poder fer encara millor la seva feina. Amb aquesta iniciativa, el Govern vol assegurar-se que “tothom li pugui explicar al metge amb la seva llengua què li passa”.

Tot i que no hi ha xifres oficials, és evident que, actualment, una part important del personal sanitari que exerceix a Catalunya no domina prou el català per atendre en aquesta llengua. De fet, el mateix Aragonès ha destacat que des de la pandèmia s’han incorporat 20.000 professionals de diferents rols en el sistema de salut i ha reconegut que “molts d’aquests professionals amb gran talent sanitari, als quals donem la benvinguda i agraïm que estiguin treballant amb nosaltres, no tenen el català com a llengua pròpia i no tenen coneixements de català suficients per atendre tota la ciutadania de Catalunya”.

El president ha defensat aquest pla, amb cursos que s’impartiran dins de l’horari laboral, per garantir que “tothom pugui ser atès en català en el sistema de salut de Catalunya, que tothom li pugui explicar al seu metge, a l’infermer, a la infermera, a la metgessa i ho pugui fer amb la seva llengua, què li passa, com es troba, quin problema té”. Per revertir la situació, Aragonès ha remarcat que es faran cursos de català a tots els professionals que ja formin part o que s’incorporin al sistema sanitari i que no tinguin prou coneixement de la llengua.

Pere Aragonès, obrint el debat de política general al Parlament. Barcelona 26.09.2023 / Mireia Comas

Preocupació pel retrocés del català

Aragonès ha mostrat la seva preocupació pel “retrocés de l’ús social del català” i això, segons ell, “ens ha de fer sonar totes les alarmes”, perquè “si el català recula, és pels atacs que pateix”. Tanmateix, ha assenyalat que recula perquè col·lectivament “hem donat la situació de la llengua per garantida, i no s’han actualitzat les lleis i les polítiques per promoure-la”. “Durant temps no hem cuidat la llengua com calia”, ha sentenciat.

En aquest sentit, ha assenyalat que “cal reforçar el model d’escola en català” i ha anunciat que formaran els docents del país “en l’àmbit dels usos lingüístics” i també s’ampliaran el nombre d’aules d’acollida per a la població nouvinguda, “desplegant el decret lingüístic derivat de la llei d’educació de Catalunya, a partir dels fonaments de la llei i el decret llei que va aprovar aquest Parlament amb una amplíssima majoria, i que no busca una altra cosa que protegir l’escola en català davant dels atacs constants d’aquells que volen fer retrocedir la llengua perquè saben que és la manera més eficaç de diluir i fer retrocedir la nació, trencar el nosaltres compartit”.

Enfortir la llengua a les universitats

D’altra banda, Pere Aragonès ha remarcat que el Departament de Recerca i Universitats també està impulsant i implementant un Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya amb l’objectiu d'”avançar cap a la normalització plena” del català a la universitat, assegurant “els drets lingüístics dels estudiants” i que parteix del compromís d'”aprofundir i enfortir el català com a llengua vehicular i de docència a les universitats i centres de recerca del país”.