Aragonès anuncia cursos de catalán para el personal sanitario

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado en el marco del debate de política general que se hace al Parlamento, un plan para garantizar el conocimiento y el uso del catalán en el sistema sanitario de Cataluña y que estará dotado con personal, presupuesto y con instrumentos de formación por reforzar de forma «muy significativa» la oferta de formación en lengua catalana dirigida a los y las profesionales del sistema para poder hacer todavía mejor su trabajo. Con esta iniciativa, el Gobierno quiere asegurarse que «todo el mundo le pueda explicar al médico con su lengua qué le pasa».

A pesar de que no hay cifras oficiales, es evidente que, actualmente, una parte importante del personal sanitario que ejerce en Cataluña no domina bastante el catalán para atender en esta lengua. De hecho, el mismo Aragonés ha destacado que desde la pandemia se han incorporado 20.000 profesionales de diferentes roles en el sistema de salud y ha reconocido que «muchos de estos profesionales con gran talento sanitario, a los cuales damos la bienvenida y agradecemos que estén trabajando con nosotros, no tienen el catalán como lengua propia y no tienen conocimientos de catalán suficientes para atender toda la ciudadanía de Cataluña».

El presidente ha defendido este plan, con cursos que se impartirán dentro del horario laboral, para garantizar que «todo el mundo pueda ser atendido en catalán en el sistema de salud de Cataluña, que todo el mundo le pueda explicar a su médico, al enfermero, a la enfermera, a la médica y lo pueda hacer con su lengua, qué le pasa, como se encuentra, qué problema tiene». Para revertir la situación, Aragonés ha remarcado que se harán cursos de catalán a todos los profesionales que ya formen parte o que se incorporen al sistema sanitario y que no tengan suficiente conocimiento de la lengua.

Pere Aragonès, abriendo el debate de política general en el Parlamento. Barcelona 26.09.2023 / Mireia Comas

Preocupación por el retroceso del catalán

Aragonés ha mostrado su preocupación por el «retroceso del uso social del catalán» y esto, segundos él, «nos tiene que hacer sonar todas las alarmas», porque «si el catalán recula, es por los ataques que sufre». Aun así, ha señalado que recula porque colectivamente «hemos dado la situación de la lengua por garantizada, y no se han actualizado las leyes y las políticas para promoverla». «Durante tiempo no hemos cuidado la lengua como hacía falta», ha sentenciado.

En este sentido, ha señalado que «hay que reforzar el modelo de escuela en catalán» y ha anunciado que formarán los docentes del país «en el ámbito de los usos lingüísticos» y también se ampliarán el número de aulas de acogida para la población recién llegada, «desplegando el decreto lingüístico derivado de la ley de educación de Cataluña, a partir de los cimientos de la ley y el decreto ley que aprobó este Parlamento con una anchísima mayoría, y que no busca otra cosa que proteger la escuela en catalán ante los ataques constantes de aquellos que quieren hacer retroceder la lengua porque saben que es la manera más eficaz de diluir y hacer retroceder la nación, romper».

Fortalecer la lengua en las universidades

Por otro lado, Pere Aragonès ha remarcado que el Departamento de Investigación y Universidades también está impulsando e implementando un Plan de fortalecimiento de la lengua catalana en el sistema universitario y de investigación de Cataluña con el objetivo de «avanzar hacia la normalización llena» del catalán en la universidad, asegurando «los derechos lingüísticos de los estudiantes» y que parte del compromiso de «profundizar y fortalecer el catalán como lengua vehicular y de docencia en las universidades y centros de investigación del país».