Feijóo ataca a Sánchez por la amnistía y se niega a «pagar el precio» de la investidura

El presidente del PP y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado la amnistía y la autodeterminación como armas arrojadizas para atacar a Pedro Sánchez, a quien se ha esforzado en presentar como una persona sedienta de poder y dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerse en la Moncloa. «No defenderé esto. Tengo principios, límites y palabra”, ha dicho Feijóo durante su discurso en el Congreso de los Diputados, en el cual se ha negado a “pagar el precio” que reclama el independentismo para la investidura. El político gallego ha propuesto, en cambio, crear un nuevo delito de “deslealtad institucional” que serviría para recuperar “el espíritu de la sedición” que el gobierno español derogó después de un pacto con ERC. El PP solo tiene garantizados 172 votos para la votación de mañana –los suyos más Vox, UPN y CC–, cuatro por debajo de la mayoría absoluta.

Feijóo, que ha preparado un discurso de casi dos horas cargado de propuestas, ha intentado mantener un tono moderado durante toda su intervención para situar al PSOE fuera del marco constitucional por haber negociado con ERC y Junts. «En mi programa no figura ni la amnistía ni la autodeterminación ni fórmulas análogas. No es aceptable ni ético ni jurídicamente”, ha dicho. «Fuera de la Constitución no hay democracia”. El dirigente popular, con un ojo puesto en una posible repetición electoral, ha recordado que el PP ganó holgadamente las elecciones españolas y se ha vanagloriado de no haber cedido a las demandas de los independentistas y los nacionalistas, aunque su decisión signifique perder las votaciones de esta semana. Seguidamente, ha dado las gracias al apoyo «responsable y generoso» de Vox.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llega al Congreso rodeado de los diputados de su partido / ACN

Durante su intervención, Feijóo ha hablado de pensiones, de educación infantil, de la reforma del poder judicial e incluso ha defendido la “riqueza” de las lenguas cooficiales. También ha puesto la sobre la mesa los seis pactos de estado que ya había propuesto hace unas semanas. El dirigente del PP ha recuperado las fórmulas clásicas del partido –bajadas de impuestos, guiños a las empresas– con otras propuestas como la subida del SMI “de acuerdo con los agentes sociales” para presentar un programa atractivo a izquierda y derecha. Feijóo también ha apelado a políticos, militantes y votantes socialistas. «Es lamentable que el PSOE haya llegado a esto, y que lo haga sobrepasando las barreras más infranqueables”.

Aragonés pone deberes a Pedro Sánchez

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aprovechado su intervención en el debate de política general del Parlamento de Cataluña para poner más deberes a Pedro Sánchez. Aragonés ha asegurado que la amnistía será pronto una realidad y ha reclamado a Sánchez un «compromiso firme» para pactar las condiciones de un referéndum de independencia en Cataluña. El presidente catalán ha pedido al PSOE “valentía, decisión, generosidad y democracia” para resolver el conflicto catalán y ha pedido a los partidos independentistas que aprovechen «la oportunidad» que les han dado las urnas. «Como presidente estoy preparado y no escatimaré esfuerzos para sacar adelante la resolución del conflicto y la resolución del conflicto pasa porque Cataluña vote”.