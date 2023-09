Feijóo ataca Sánchez per l’amnistia i es nega a “pagar el preu” de la investidura

El president del PP i candidat a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha utilitzat l’amnistia i l’autodeterminació com a armes llancívoles per atacar Pedro Sánchez, a qui s’ha esforçat a presentar com una persona assedegada de poder i disposada a fer qualsevol cosa per mantenir-se a la Moncloa. “No defensaré això. Tinc principis, límits i paraula”, ha dit Feijóo durant el seu discurs al Congrés dels Diputats, en el qual s’ha negat a “pagar el preu” que reclama l’independentisme per a la investidura. El polític gallec ha proposat, en canvi, crear un nou delicte de “deslleialtat institucional” que serviria per recuperar “l’esperit de la sedició” que el govern espanyol va derogar després d’un pacte amb ERC. El PP només té garantits 172 vots per a la votació de demà –els seus més Vox, UPN i CC–, quatre per sota de la majoria absoluta.

Feijóo, que ha preparat un discurs carregat de propostes de gairebé dues hores, ha intentat mantenir un to moderat durant tota la seva intervenció per situar el PSOE fora del marc constitucional per haver negociat amb ERC i Junts. “Al meu programa no hi figura ni l’amnistia ni l’autodeterminació ni fórmules anàlogues. No és acceptable ni ètic ni jurídicament”, ha dit. “Fora de la Constitució no hi ha democràcia”. El dirigent popular, amb un ull posat a una possible repetició electoral, ha recordat que el PP va guanyar folgadament les eleccions espanyoles i s’ha vantat de no haver cedit a les demandes dels independentistes i els nacionalistes encara que la decisió signifiqui perdre les votacions d’aquesta setmana. Seguidament, ha donat les gràcies al suport “responsable i generós” de Vox.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arriba al Congrés envoltat dels diputats del seu partit / ACN

Durant la seva intervenció, Feijóo ha parlat de pensions, d’educació infantil, de la reforma del poder judicial i fins i tot ha defensat la “riquesa” de les llengües cooficials. També ha posat la sobre la taula els sis pactes d’estat que ja havia proposat fa unes setmanes. El dirigent del PP ha tornat a les fórmules clàssiques del partit –baixades d’impostos, picades d’ullet a les empreses– amb altres propostes com la pujada de l’SMI “d’acord amb els agents socials” per presentar un programa atractiu a esquerra i dreta. Feijóo també ha apel·lat a polítics, militants i votants socialistes. “És lamentable que el PSOE hagi arribat a això, i que ho faci sobrepassant les barreres més infranquejables”.

Aragonès posa deures a Pedro Sánchez

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aprofitat la seva intervenció al debat de política general del Parlament de Catalunya per posar més deures a Pedro Sánchez. Aragonès ha assegurat que l’amnistia serà aviat una realitat i ha reclamat a Sánchez un “compromís ferm” per pactar les condicions d’un referèndum d’independència a Catalunya. El president català ha demanat al PSOE “valentia, decisió, generositat i democràcia” per resoldre el conflicte català i ha demanat als partits independentistes que aprofitin “l’oportunitat” que els han donat les urnes. “Com a president estic preparat i no escatimaré esforços per tirar endavant la resolució del conflicte i la resolució del conflicte passa perquè Catalunya voti”.