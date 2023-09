Aragonés: «Rodalies se tiene que gestionar desde Cataluña»

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamado en el gobierno español lo traspaso integral de Rodalies y también “corregir el déficit fiscal crónico”. Aragonès lo ha dicho durante el debate de política general en el Parlamento, que ha iniciado hoy y que se alargará hasta el viernes, y ha dejado claro que la mejora del servicio de Rodalies «pasa por el traspaso integral del servicio, por cumplir con las inversiones pendientes y programadas y pasa por traspasar todos los recursos para que la gestión del servicio sea efectiva«.

También ha denunciado «el quebradero de cabeza cotidiano» que supone el servicio y ha afirmado que «no basta con disculpas y promesas de inversiones«. «Las buenas palabras y las excusas no pueden tapar la evidencia: el servicio de Rodalies se tiene que gestionar desde Cataluña. Es una demanda histórica y tenemos que conseguir que sea bien pronto», ha subrayado.

Este reclamo de Pere Aragonès llega trece días después de la reunión que la consejera de Territorio, Ester Capella, mantuvo con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, a Madrid y que solo sirvió para arrancar dos acuerdos menores para mejorar el servicio: duplicar las frecuencias antes de finalizar el año en Rodalies Lleida y mejorar el tiempo de respuesta a las incidencias.

Pere Aragonès, abriendo el debate de política general en el Parlamento. Barcelona 26.09.2023 / Mireia Comas

Exige “corregir el déficit fiscal crónico”

Aragonès también ha hecho referencia en los nuevos Presupuestos de la Generalitat para el 2024 y ha señalado que el gran reto es aumentar los recursos totales disponibles porque “si no podemos acompañar mejor la ciudadanía en estos momentos, es en buena parte por la carencia de recursos, unos recursos que nuestro sistema económico y las bases fiscales del país producen, pero que van al estado español y no vuelven”. En este sentido, ha exigido “corregir el déficit fiscal crónico que sufre el país”, y ha calificado de “vergonzoso” que haya «22.000 millones de euros que van al Estado y no vuelven a Cataluña. Este es un mal trato que hay que resolver, que hay que revertir».

El presidente ha asegurado que el Gobierno ya “trabaja” en la elaboración de las nuevas cuentas con la misma “mentalidad” con la que hizo los de este 2023, que acabó aprobando con PSC y En común Podemos. Es decir, el Ejecutivo prioriza negociar con Junts, CUP, comunes y el PSC por este orden. Por otro lado, ha sacado pecho porque se están cumpliendo los pactos logrados en el acuerdo presupuestario y, “a día de hoy, de las 461 medidas que incluían los acuerdos de presupuestos, 371 ya están en curso y 88 de ellas ya están finalizadas; estas últimas, mayoritariamente de los ámbitos de sociedad del conocimiento, educación y formación profesional, derechos sociales, modelo productivo y cultura”.