Puigdemont certifica la divisió amb ERC en les negociacions per l’amnistia

Carles Puigdemont ha assegurat que no té constància de quines gestions està fent ERC per pactar una hipotètica investidura de Pedro Sánchez i s’ha desmarcat dels documents sobre l’amnistia que els republicans asseguren que estan intercanviant amb el PSOE. ERC fa dies que dona per feta l’amnistia i ha mantingut diversos enfrontaments verbals amb el govern espanyol sobre l’estat de les negociacions, ja que tant el PSOE com Sumar reclamen més “discreció” per poder tancar un acord. Les paraules de Puigdemont, que aquest dimarts ha assistit a un acte a Brussel·les amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, certifiquen la divisió de l’independentisme, que, malgrat les proclames de front unitari, és incapaç d’abandonar les lògiques partidistes.

“No soc d’ERC i, per tant, no puc parlar pel que digui ERC, ni sento que em concerneixi el que ERC digui, pacti o decideixi pactar”, ha etzibat. “Esquerra veurà el que fa Esquerra i nosaltres el que fem nosaltres”. Puigdemont ha respost així a les declaracions de la portaveu dels republicans, Raquel Sans, que aquest dilluns donava per “resolta” la part política de l’amnistia i assegurava que “corren documents” entre els partits, tot i que sense concretar qui estaria participant en aquests intercanvis ni quins són els termes que s’estan tractant. Sans va reclamar la “màxima coordinació possible” perquè, va explicar, “existeixen propostes diferents” i “no té sentit que cadascú vagi per lliure”.

Debat de política general al Parlament / Mireia Comas

El govern espanyol evita parlar de l’amnistia

Per la seva banda, el govern espanyol manté un perfil baix i espera que fracassi la investidura d’Alberto Núñez Feijóo abans de parlar obertament de les negociacions. “Fins que no acabi el tràmit, no començarem les converses formals”, ha declarat la portaveu de l’executiu de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez. “Una cosa és que, com és normal al Parlament, els diputats i grups parlin entre ells”. Sumar, que és l’únic partit que fins ara ha mostrat predisposició per parlar d’amnistia, ha demanat discreció a ERC i ha avisat que la competició entre els republicans i Junts podria fer descarrilar les converses. “L’interès nacional hauria d’estar per sobre dels interessos de partit”, ha dit la presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, després de la intervenció de Pere Aragonès en el debat de política general a la cambra catalana.

El president de la Generalitat, en línia amb el que diu ERC, considera que la carpeta de l’amnistia ja està tancada i ha exigit a Pedro Sánchez un “compromís ferm” per acordar els termes d’un futur referèndum d’independència durant la pròxima legislatura si vol ser investit. Aragonès ha demanat al PSOE “valentia, decisió, generositat i democràcia” per resoldre el conflicte polític català. Junts a respost a les paraules d’Aragonès assegurant que el president “no té credibilitat” per negociar un referèndum i li ha reclamat que “no parli en nom de tercers i encara menys que no doni res per fet”. La portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Mònica Sales, ha recordat que les negociacions per a la investidura són “entre partits i no entre governs” i ha reivindicat que el seu partit està en “un procés de negociació” per fer valdre els seus set diputats.