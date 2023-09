Aquests són els noms catalans menys posats a Catalunya

L’últim informe de l’Idescat va demostrar que Marc ja no era el nom més posat a Catalunya després de 25 anys, sinó que ara ho és Leo. En l’últim índex ha quedat palès que hi ha 433 persones que porten el nom de Leo, seguides de Nil (425) i Marc (398). En el cas de les nenes, el nom més triat és Júlia/Julia (440) i manté el seu lideratge per sisè any consecutiu. Ara, la pregunta, doncs, és quins són els noms catalans menys posats a Catalunya?

Els quatre noms catalans menys posats a Catalunya són Tomeu, Xevi, Urgell i Llibert. Només hi ha un total de quatre persones nascudes aquest any a les quals els han posat aquest nom. Pel que fa a nom de noia, Juliana i Dàmaris/Dámaris/Damaris també són uns dels noms menys posats aquest passat 2022. De fet, només s’ha posat quatre vegades aquest últim any. Això significa que només un 0,07% dels nounats a Catalunya porten aquest nom. Una dada curiosa és que cap d’aquests noms en català menys posats aquest any apareix a l’índex de registres de la demarcació de Barcelona ni a la de Girona, sinó que estan repartits entre les comarques de Lleida i les de Tarragona.

Una mare amb el seu nadó / Pixabay

Descens en els naixements

L’any passat a Catalunya van néixer 56.316 nadons, un 2,3% menys que l’any 2021, segons les dades provisionals de l’Idescat. Dos de cada tres nadons són de mare amb nacionalitat espanyola, un 3,9%, mentre que el terç restant té mare estrangera, un 1,1% més que l’últim informe. L’Índex Conjuntural de Fecunditat (ICF) se situa en el valor més baix del segle XXI: 1,17 fills per dona –l’any 2021 era d’1,21–. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, és la dada més baixa des de l’any 1998, quan es va situar en 1,14 fills per dona.