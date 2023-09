Una cambrera americana maleeix els europeus perquè no deixen 53€ de propina

La cambrera nord-americana Madison Tayt ho ha tornat a fer. En un nou desafortunat tuit -fa mesos ja en va fer un altre de molt semblant- demana que es prohibeixi l’entrada als Estats Units als europeus perquè no deixen la propina que proposen els tiquets. “S’ha de tancar la frontera als europeus ara mateix”, ha escrit en un tuit que ha reobert el debat sobre les propines i els mals salaris als Estats Units. La cambrera, que ha fet d’aquest objectiu el seu late motiv a Twitter, ha compartit la foto d’un compte de 288,52 dòlars on els clients no han deixat cap mena de propina, tot i que els suggerien que deixessin, com a mínim, cinquanta-tres euros.

these european bastards said “sorry we don’t tip”, laughed, and walked out.



close the borders to europeans NOW. pic.twitter.com/5BbZJp2gE2 — brecht apologist (@_madisontayt) September 21, 2023

L’etern debat de les propines als Estats Units

Als Estats Units els cambrers viuen principalment de les propines dels clients, ja que els salaris que els paguen són molt baixos. En aquest cas el percentatge mínim que es demanava als clients era molt suculent. Com que el compte ascendia a 288,52 dòlars, la propina adequada era de com a mínim 53 dòlars segons els cànons dels Estats Units. De fet, a la part inferior del compte hi havia tres suggeriments de propines: el 20% del total, 53 euros, el 22%, 58,30 euros i l’excepcional del 66,25%, 163 dòlars.

Els clients van decidir no deixar res de propina, una moda que també s’està estenent a Europa, on sovint es deixen, com a màxim, entre 2 i 5 euros. La noia, indignada, ho ha penjat a Twitter i ha reobert el debat etern entre usuaris de la xarxa social. “Aquests maleïts van dir ‘ho sento, no donem propina’, van riure i van marxar. Tanquem les fronteres als europeus ara mateix!”, ha dit en aquesta nova piulada.