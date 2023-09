Una camarera americana maldice a los europeos por no dejar 53€ de propina

La camarera norteamericana Madison Tayt lo ha vuelto a hacer. En un nuevo desafortunado tweet -hace meses ya hizo otro de muy parecido- pide que se prohíba la entrada en los Estados Unidos a los europeos porque no dejan la propina que proponen los tickets. “Se tiene que cerrar la frontera a los europeos ahora mismo”, ha escrito en un tweet que ha reabierto el debate sobre las propinas y los malos salarios en los Estados Unidos. La camarera, que ha hecho de este objetivo el suyo late motiv en Twitter, ha compartido la foto de una cuenta de 288,52 dólares donde los clientes no han dejado ningún tipo de propina, a pesar de que los sugerían que dejaran, como mínimo, cincuenta y tres euros.

these european bastardos said “sorry we don’t tip”, laughed, and walked out.

close the borders tono europeans NOW. pic.twitter.com/5bbzjp2ge2

— brecht apologist (@_madisontayt) September 21, 2023