Plataforma per la Llengua ha denunciat que el decret llei que prorroga fins al 2034 concessions de bus interurbà a empreses privades ignora “completament” els drets lingüístics dels usuaris, malgrat que es tracta d’un servei públic. En canvi, inclou obligacions ambientals i de qualitat del servei. Davant això, l’ONG en defensa de la llengua reclama que el decret incorpori clàusules per garantir l’atenció en llengua catalana.
L’entitat que presideix Òscar Escuder ha iniciat una ronda de converses amb els grups parlamentaris per demanar que el text incorpori les clàusules lingüístiques al text, que el Parlament de Catalunya ha de convalidar aquest mes de maig. L’entitat recorda que lamentablement cada cop és més habitual trobar serveis de transport públic on no es garanteix l’atenció en català, tant en l’atenció oral com en la comunicació escrita i digital.
En aquest sentit, recorda que l’Estatut d’Autonomia reconeix el dret d’opció lingüística també en els serveis públics gestionats per empreses privades. Plataforma per la Llengua considera que l’atenció en català és un dret “essencial” i defensa que les administracions han de vetllar perquè es compleixi en tots els serveis públics, especialment en aquells que tenen una incidència quotidiana i territorial tan àmplia com el transport interurbà.
Les concessions afectades pel decret de pròrroga
Les concessions afectades per la pròrroga són operades actualment per companyies com Moventis –a través de marques com Sarbus, La Vallesana o Sarfa–, Sagalés, Monbus –a través d’Hispano Igualadina–, Grup TGO, Hife, Plana, Teisa i Alsa –a través d’Alsina Graells–, entre d’altres. Plataforma per la Llengua reclama inclouire clàusules lingüístiques al decret perquè totes aquestes operadores garanteixin plenament l’ús del català en l’atenció oral, escrita i digital als usuaris.