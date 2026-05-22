Junts pressiona per garantir el català als busos interurbans

La croada per garantir el català als busos interurbans continua. Després que el Parlament convalidés aquest dijous el decret llei de pròrroga de les concessions d’aquesta xarxa del transport públic sense incorporar-hi cap clàusula lingüística, Junts ha anunciat aquest divendres que pressionarà perquè el coneixement de la llengua sigui un requisit. Ho farà registrant una proposició de llei per modificar el regalament i incorporar explícitament que el personal del servei tingui els mínims de català, fixats en un nivell B1.
“El transport públic és un servei essencial i també un espai de relació quotidiana amb la ciutadania, motiu pel qual consideren imprescindible garantir els drets lingüístics dels usuaris arreu del país […] El decret de mesures urgents per prorrogar el servei interurbà d’autobús va ser aprovat per Junts per responsabilitat. El país no es podia permetre quedar-se sense servei de busos en plena crisi de Rodalies i amb molts municipis que depenen absolutament d’aquesta connexió”, ha assenyalat la portaveu de Junts a la comissió de Territori, Judith Toronjo.
Des de la formació apunten que el decret va acompanyat d’un pla de millores per descarbonitzar la flota amb 1.400 nous autobusos, més freqüències i noves rutes. Per això, ha advertit Toronjo, tramitar-lo com a projecte de llei hauria “posat en risc arribar a temps davant l’emergència de mobilitat que viu el país”. En aquest sentit, la diputada també ha remarcat que Junts ja va anunciar durant el debat parlamentari que impulsaria iniciatives legislatives per garantir la presència del català al transport públic. Entre aquestes, la proposició de llei sobre el transport públic interurbà de viatgers per carretera, la modificació de la llei ferroviària i també la futura llei del taxi.
Una “oportunitat perduda”
Cal recordar Plataforma per la Llengua va assegurar que la convalidació del decret sense clàusules lingüístiques era una “oportunitat perduda”, tot criticant que el Govern i els grups parlamentaris que van avalar el text -PSC, ERC, Junts i el PP- haguessin “deixat passar una ocasió clara per garantir, per llei, el dret dels usuaris a ser atesos en català”. Així mateix, l’ONG del català va anunciar que pressionaria perquè totes les licitacions “incorporin clàusules lingüístiques per a les empreses concessionàries”.