El govern de Salvador Illa ha destinat 286.381 euros en oferir cursos de català a l’exterior. Així ho ha detallat aquest diumenge a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) el conseller d’UE i Acció Exterior, Jaume Duch, en la qual també ha indicat que aquesta partida pressupostària suposa un increment de gairebé el 42% respecte a l’any anterior. Enguany, fins a 41 comunitats catalanes a l’exterior han organitzat un total de 186 activitats formatives, en les quals han participat 1.939 alumnes. En aquesta línia, Duch assegura que continuaran augmentant les ajudes, però també intentaran “harmonitzar” els continguts dels cursos perquè tinguin “coherència” entre ells: “Això permetrà mobilitat, augmentar la qualitat i, sobretot, utilitzar els materials que dona la Generalitat de Catalunya”, assegura el conseller.
El responsable de la cartera d’exterior reivindica que, durant el temps que ha estat al càrrec, ha aconseguit que el català sigui una llengua optativa a les escoles europees pels funcionaris i pels diplomàtics de la Unió Europea a partir del setembre de l’any vinent. És a dir, a partir del curs vinent els funcionaris europeus podran estudiar de forma reglada català com a assignatura optativa. Per altra banda, ja de cara l’any que ve, el conseller apunta que ja estan treballant perquè el català pugui ser una llengua optativa en col·legis públics que depenen de l’estat espanyol a l’estranger.
El pes d’Europa i l’Amèrica del Sud
El 80% de la docència de català a l’exterior s’ha concentrat a Europa i l’Amèrica del Sud, segons detalla el mateix conseller. A banda de les quatre entitats que han impartit classes de català a la resta d’Espanya, a Europa, quinze comunitats més han ofert aquest servei en diferents països: quatre a Alemanya, tres a Suïssa, tres a França i una a Bèlgica, Dinamarca, Itàlia, Luxemburg i el Regne Unit. En total, 46 activitats a Europa que han aplegat 482 alumnes. Més de la meitat d’aquests són alumnes d’ensenyament infantil. A l’Amèrica del Sud, per altra banda, quinze entitats han ofert activitats d’ensenyament de català, distribuïdes entre set comunitats a l’Argentina, dues al Brasil, dues a l’Equador i una al Paraguai, Uruguai, Xile i Veneçuela, respectivament. Aquesta regió ha estat la que ha reunit un nombre més elevat d’alumnes, amb 1.194 estudiants i 77 activitats formatives.