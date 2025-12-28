El gobierno de Salvador Illa ha destinado 286.381 euros a ofrecer cursos de catalán en el exterior. Así lo ha detallado este domingo a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) el consejero de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, en la cual también ha indicado que esta partida presupuestaria supone un incremento de casi el 42% respecto al año anterior. Este año, hasta 41 comunidades catalanas en el exterior han organizado un total de 186 actividades formativas, en las cuales han participado 1.939 alumnos. En esta línea, Duch asegura que continuarán aumentando las ayudas, pero también intentarán “armonizar” los contenidos de los cursos para que tengan “coherencia” entre ellos: «Esto permitirá movilidad, aumentar la calidad y, sobre todo, utilizar los materiales que proporciona la Generalitat de Catalunya», asegura el consejero.

El responsable de la cartera de exterior reivindica que, durante el tiempo que ha estado a cargo, ha conseguido que el catalán sea un idioma optativo en las escuelas europeas para los funcionarios y los diplomáticos de la Unión Europea a partir de septiembre del año próximo. Es decir, a partir del próximo curso los funcionarios europeos podrán estudiar de forma reglada catalán como asignatura optativa. Por otro lado, ya de cara al año que viene, el consejero apunta que ya están trabajando para que el catalán pueda ser un idioma optativo en colegios públicos que dependen del estado español en el extranjero.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con los consejeros Alícia Romero y Albert Dalmau / ACN

El peso de Europa y América del Sur

El 80% de la docencia de catalán en el exterior se ha concentrado en Europa y América del Sur, según detalla el mismo consejero. Aparte de las cuatro entidades que han impartido clases de catalán en el resto de España, en Europa, quince comunidades más han ofrecido este servicio en diferentes países: cuatro en Alemania, tres en Suiza, tres en Francia y una en Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo y el Reino Unido. En total, 46 actividades en Europa que han reunido 482 alumnos. Más de la mitad de estos son alumnos de enseñanza infantil. En América del Sur, por otro lado, quince entidades han ofrecido actividades de enseñanza de catalán, distribuidas entre siete comunidades en Argentina, dos en Brasil, dos en Ecuador y una en Paraguay, Uruguay, Chile y Venezuela, respectivamente. Esta región ha sido la que ha reunido un número más elevado de alumnos, con 1.194 estudiantes y 77 actividades formativas.