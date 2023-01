Es ven a trossos la furgoneta que tenia embargada per conduir sense carnet

Tenir un vehicle embargat, desguassar-lo i vendre’l a trossos pot suposar dos anys de presó i una multa de fins a 5.400 euros. Aquesta és la pena que el ministeri fiscal demana A.C., un veí de Cardedeu (Vallès Oriental) que tenia la seva furgoneta embargada per no pagar una multa judicial per conduir sense carnet. La secció novena de l’Audiència de Barcelona celebrarà el judici aquest dimarts després d’una instrucció que va començar ara fa sis anys. La clau de tot plegat la té un sergent de la policia local de Cardedeu que va parar boig buscant la furgoneta que havia de precintar. El vehicle ja no hi era, però l’ara acusat havia deixat rastre.

El cas es remunta al 4 de gener del 2016, quan l’ara processat va ser condemnat pel jutjat d’instrucció 4 de Granollers en una judici ràpid per conduir sense carnet. De fet, el permís de conduir el tenia retirat precisament per una altra ordre judicial. L’acusat va ser sentenciat a vuit mesos de multa a raó de 6 euros diaris, és a dir, 1.440 euros de multa. Una multa que l’ha portat a seure de nou a la banqueta dels acusats per un delicte molt més greu, atès el criteri de la fiscalia.

Façana de l’Ajuntament Cardedeu / Aj. Cardedeu

On és la furgoneta?

El 10 de febrer de 2016, l’A.C. va ser requerit pel jutjat de Granollers per tal que en un termini de cinc dies abonés la multa per haver conduït sense el permís. Com que anava més just que un pany de cop, el jutge li va oferir pagar la condemna en sis terminis mensuals de 240 euros. En cas d’impagament d’un dels terminis es procediria a reclamar tota la quantitat. L’acusat no va pagar cap termini. Tres mesos després, el jutjat va ordenar l’execució de tots els béns. A partir d’aquí es va portar a terme perquisicions patrimonials del condemnat, amb el seu coneixement, que ni va declarar-se insolvent ni tampoc va aportar una relació de béns. Així, un any després de la petició de pagament el jutge va dictar l’ordre d’embargament d’una Fiat Scudo, una decisió que consta al registre de béns mobles de Barcelona el 6 de febrer de 2017.

El 23 de juny següent, es va subhastar la furgoneta per 1.000 euros i es va ordenar el precinte del vehicle el 17 d’octubre. La policia es va posar en marxa per trobar el vehicle quan va rebre l’ordre del jutjat. Van fer tard. El vehicle s’havia tècnicament desmuntat. L’A.C., a principis de novembre havia portat la furgoneta en un establiment de desguàs, La Cabaña, i el va fer desguassar. Pels trossos, va rebre un import de 200 euros que no va destinar tampoc a abonar la multa pendent.

Un delicte agreujat

Ara, l’acusat s’enfronta a dos anys de presó i 5.400 euros de multa. Una petició de pena que fa el fiscal en entendre que ha comès un delicte de frustració de l’execució, amb la qualificació agreujant del fet que el deute que va eludir era de dret públic. És a dir, que l’embargament provenia d’una sentència penal ferma i no recorreguda. Així, el ministeri públic conclou que ha comès un delicte tipificat en l’article 257 del Codi Penal.

La clau del judici serà la testifical prevista del sergent de la policia local de Cardedeu que va estar buscant el cotxe durant uns dies, així com la del representant legal del cementiri de cotxes que li va comprar les peces desguassades de la furgoneta.