IMATGES | Obama i Spielberg visiten Montserrat

L’expresident estatunidenc Barack Obama; la seva dona, Michelle; el cineasta Steven Spielberg i la seva esposa, Kate Capshaw, han visitat aquest dissabte al migdia el monestir de Montserrat.

Salutació amb l’abat

A la seva arribada han estat rebuts en la plaça de Santa Maria per l’abat, Manel Gasch, i el prior, Bernat Juliol, han explicat fonts de l’Abadia a Europa Press.

Junts han visitat aproximadament des de les 13.00 el monestir: han visitat l’església, i després han venerat la imatge de la Verge i han signat el Llibre d’Honor de Montserrat.

Les dues parelles s’havien reunit el dijous en el mateix hotel, van sopar en el restaurant barceloní Estimar (hotel El Palace) i l’endemà van visitar el Museu Moc i la Sagrada Família abans d’assistir al primer concert de la gira europea del seu amic el cantant Bruce Springsteen.

Barack Obama y Steven Spielberg.



Lo típico cuándo vienes de visita a Montserrat. pic.twitter.com/sdwpq76yPf — Carlos García (@charlyygarcia_) April 29, 2023

🔴⚫️ @BarackObama i @MichelleObama visiten @montserratinfo. Els ha rebut l'abat Manel Gasch just la setmana de la Mare de Déu de Montserrat i amb el monestir ple de feligresos. #inforac1 @vialliure pic.twitter.com/xm3cvhBeUT — Cesc Giró (@cescgiro) April 29, 2023

Festival del Boss

El cantant Bruce Springsteen ha segellat el seu idil·li amb la ciutat de Barcelona després de l’apoteòsic concert de gairebé tres hores que ha ofert davant de prop de 60.000 persones a l’Estadi Olímpic de Barcelona. “Barcelona us estimem”, ha dit Springsteen fins a tres ocasions en català. En plena forma i amb una energia inesgotable, Springsteen, de 73 anys, acompanyat per The E Street Band ha defensat un repertori ple de clàssics. El cantant ha ofert aquest divendres el primer dels dos concerts que farà a Barcelona, el següent, aquest diumenge, els dos amb sold out. Una actuació que dona el tret de sortida a la seva gira europea.

A les nou de la nit ha aparegut Bruce Springsteen sobre l’escenari després que ho fessin els membres de The E Street Band. “Hola, Barcelona. Hola, Catalunya”. Aquestes han estat les primeres paraules de Springsteen dedicades al públic barceloní que ha embogit amb la seva presència. No ha estat l’única referència a Barcelona al llarg del concert. “Us estimem”, ha dit en tres ocasions en català.