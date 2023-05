Espanya ha baixat unes quantes posicions en el rànquing mundial sobre la llibertat de premsa. Aquest 2023, un baròmetre de Reporters Sense Fronteres situa l’estat en la 36a posició, quatre per sota de la que ocupava l’any passat (32). Els resultats d’aquesta nova edició de la Classificació Mundial de la Llibertat de Premsa, en què s’avaluen les condicions que exerceix el periodisme a 180 països, es va publicar el 3 de maig, amb motiu del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. Segons l’estudi, assenyalen que l’exercici del periodisme són adverses a 7 de cada 10 països, i només a 3 de cada 10 són satisfactòries. Espanya, que ha quedat situada per sota de Taiwan, i altres països del primer món, com Itàlia (41) i els Estats Units d’Amèrica (45), queden fora de la zona verda de la classificació.

La “desactivació del conflicte català”

La puntuació global que rep Espanya aquest any és un 75,37 i ocupa la 36ª posició, quatre menys que l’any passat, quan va obtenir un 76,71 de puntuació. Segons l’informe detallat de Reporters Sense Fronteres, la violència contra els professionals de la comunicació “s’ha relaxat amb la desactivació del conflicte català” i, en comparació a altres països, no hi ha hagut tanta afectació en les manifestacions contra les restriccions per la Covid-19. Així i tot, assenyalen un creixement de la polarització política als mitjans i que hi persisteixen lleis i actuacions judicials “qüestionables”.

En referència al context polític, les conclusions assenyalen Espanya com a “víctima d’un clima de gran polarització política” i afirma que l’opinió “contaminada cada vegada més” la informació als mitjans de comunicació. A més, recorda que s’ha acusat en diverses ocasions el govern espanyol de rebutjar preguntes en rodes de premsa i detalla que Vox “segueix vetant periodistes i mitjans” i “escampant informacions falses”.

Els països nòrdics, al TOP5

Excepte Islàndia, els països nòrdics es troben en el TOP5 de la classificació mundial. Noruega encapçala la llista, amb una puntuació global de 95,18 i mantenint la mateixa posició que l’any passat. Dinamarca es troba en la tercera posició, Suècia ocupa la quarta i Finlàndia la cinquena. El segon lloc se l’ha endut Irlanda, amb un 89,91.

A Noruega, la llibertat de premsa “gaudeix d’un marc jurídic sòlid” amb un mercat dels mitjans “dinàmic” gràcies a “un servei públic de radiodifusió molt assentat i a un sector privat diversificat”. El baròmetre remarca que la política no intenta influir en el periodisme del país i els polítics no titllen de fake news totes aquelles informacions que no els són favorables.

La Xina i Corea del Nord tanquen el rànquing

Les posicions 179 i 180 les ocupen i la Xina i Corea del Nord respectivament. El país de Kim Jong-un ja va ocupar aquesta plaça l’any passat, però el de Xi Jinping ha baixat quatre números. L’informe descriu la Xina com “la presó més gran de periodistes del món” i assenyala el règim de Jinping per dur a terme “una campanya de repressió contra el periodisme i el dret a la informació al món sencer”. Sobre Corea del Nord afirma que és “un dels règims més autoritaris del món” que prohibeix “estrictament” el periodisme independent.