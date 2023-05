España baja en el ranking mundial de libertad de prensa y queda por debajo de Taiwán

España ha bajado unas cuántas posiciones en el ranking mundial sobre la libertad de prensa. Este 2023, un barómetro de Reporteros Sin Fronteras sitúa el estado en la 36.ª posición, cuatro por debajo de la que ocupaba el año pasado (32). Los resultados de esta nueva edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, en que se evalúan las condiciones que ejerce el periodismo en 180 países, se publicó el 3 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Según el estudio, señalan que la situación del periodismo es adversa en 7 de cada 10 países, y solo en 3 de cada 10 es satisfactoria. España, que ha quedado situada por debajo de Taiwán, y otros países del ‘primer mundo’, como Italia (41) y los Estados Unidos de América (45), quedan fuera de la zona verde de la clasificación.

España, en el número 36, baja posiciones en un año y se sitúa por detrás de Taiwán en el ranking sobre la libertad de prensa | Reporteros Sin Fronteras

La «desactivación del conflicto catalán»

La puntuación global que recibe España este año es un 75,37 y ocupa la 36ª posición, cuatro menos que el año pasado, cuando obtuvo un 76,71 de puntuación. Según el informe detallado de Reporteros Sin Fronteras, la violencia contra los profesionales de la comunicación «se ha relajado con la desactivación del conflicto catalán» y, en comparación a otros países, no ha habido tanta afectación en las manifestaciones contra las restricciones por la Covid-19. Aun así, señalan un crecimiento de la polarización política a los medios y que persisten leyes y actuaciones judiciales «cuestionables».

En referencia al contexto político, las conclusiones señalan España como «víctima de un clima de gran polarización política» y afirma que la opinión «contamina cada vez más» la información en los medios de comunicación. Además, recuerda que se ha acusado en varias ocasiones el gobierno español de rechazar preguntas en ruedas de prensa y detalla que Vox «sigue vetando periodistas y medios» y «esparciendo informaciones falsas».

Los países nórdicos, en el TOP5

Excepto Islandia, los países nórdicos se encuentran en el TOP5 de la clasificación mundial. Noruega encabeza la lista, con una puntuación global de 95,18 y manteniendo la misma posición que el año pasado. Dinamarca se encuentra en la tercera posición, Suecia ocupa la cuarta y Finlandia la quinta. El segundo lugar se lo ha llevado Irlanda, con un 89,91.

En Noruega, la libertad de prensa «disfruta de un marco jurídico sólido» con un mercado de los medios «dinámico» gracias a «un servicio público de radiodifusión muy asentado y a un sector privado diversificado». El barómetro remarca que la política no intenta influir en el periodismo del país y los políticos no tildan de fake news todas aquellas informaciones que no les son favorables.

China y Corea del Norte cierran el ranking

Las posiciones 179 y 180 las ocupan China y Corea del Norte, respectivamente. El país de Kim Jong-un ya ocupó esta plaza el año pasado, pero el de Xi Jinping ha bajado cuatro números. El informe describe China como «la prisión más grande de periodistas del mundo» y señala el régimen de Jinping por llevar a cabo «una campaña de represión contra el periodismo y el derecho a la información en el mundo entero». Sobre Corea del Norte afirma que es «uno de los regímenes más autoritarios del mundo» que prohíbe «estrictamente» el periodismo independiente.