VÍDEO | Escalada de tensió al departament d’Educació

Creix la tensió a la concentració de delegats sindicals a les portes del departament d’Educació. Un grup de representants sindicals s’hi ha concentrat aquest matí de dimecres per protestar i demanar la dimissió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, que no està a l’edifici perquè ha passat el matí a l’Hotel Palace, on ha ofert una conferència en el marc del Nueva Economía Fórum. En aquest context i per tal d’evitar una nova ocupació del departament d’Educació, un dispositiu gran de Mossos està blindant l’edifici.

Denuncien la política “repressora” d’Educació: “Com si anéssim a posar bombes”

La tensió ha anat escalant poc a poc fins arribar a petites càrregues contra els manifestants, a qui han tret per la força de l’entrada del departament. Els manifestants han denunciat el tracte de la policia envers els professors del país mentre arribaven més agents de la Brimo. Els sindicats denuncien que hagin enviat la Brimo “com si anéssim a posar bombes” i ha lamentat la política “repressora” d’Educació.

📣 En aquests moments ens trobem davant del Departament d'Educació fent concentració de protesta. Han enviat la brimo com si anéssim a posar bombes. @educaciocat, ja no només feu política impositiva, també feu política REPRESORA!

VERGONYA‼️#CambrayDimissio

Aquesta tarda a partir de les 16 hores està prevista una nova mediació entre els sindicats i el departament d’Educació a la seu del departament de Treball al carrer Sepúlveda. Els sindicats asseguren que aquesta acció matinal al departament respon a una estratègia per fer pressió i aconseguir millores de cara al curs vinent en plena batalla amb la conselleria. Els sindicats continuen reclamant, com a mínim, la reducció d’hores lectives per a tots els docents, mentre que Educació tenia previst implementar la mesura només als de primària durant el 2022-2023 i l’any següent continuar amb els de secundària. Ara, però, Educació ha retirat la proposta en considerar que les negociacions estaven trencades.

En aquest context, costa de veure un horitzó en el que aquest conflicte acabi, ja que el conseller insisteix que serà el departament qui decideixi sobre “polítiques lingüístiques” com ara l’avançament del curs escolar -i, per tant, haver de treballar el juliol- i els nous currículums, dues de les mesures polèmiques per als sindicats. Així, Cambray es manté ferm i no sembla que el conflicte pugui desenrocar-se en un termini curt de temps. En aquest sentit, els sindicats ja han advertit d’un setembre “caòtic” a les aules si no es redreça la situació.