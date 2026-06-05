El ‘no’ dels docents al preacord dels sindicats amb el Govern de la Generalitat va caure com una galleda d’aigua freda a l’executiu català que veia amb esperança la possibilitat de poder acabar així amb les vagues dels professionals educatius. Un ‘no’ dels docents que té ja una rèplica clara i dura per part del Govern de la Generalitat de Catalunya: “La negociació s’ha acabat”, ha etzibat la consellera d’Educació, Esther Niubó, en una entrevista feta a El Món a RAC1.
La titular d’Educació ha assegurat que en el preacord amb els sindicats hi havia “mesures molt importants” i destaca que vol donar un “missatge de confiança” a les famílies dels alumnes, ja que destaca que “la feina de govern és garantir un final i inici de curs ordenat i garantir la qualitat de l’educació pública que volem”. A més, Niubó ha descartat fer un pas al costat i dimitir perquè continua “tenint força i serenitat” i assegura que cal fer “una reflexió col·lectiva”. “Ara mateix no em plantejo dimitir no és la solució que necessita el sistema educatiu”, ha conclòs.
La consellera carrega contra els sindicats: “L’objectiu no pot ser bloquejar”
Niubó ha buidat el pap i no només ha fet repàs de la situació de la negociació. De fet, ha carregat fortament contra els sindicats assenyalant que “no estem parlant d’un problema de recursos” i assegura que hi ha “marc suficient per treballar” i negociar el desplegament de l’acord assolit la setmana passada. “Hem d’escoltar-nos tots plegats veure com despleguem l’acord de la millor manera, que els docents es puguin veure acompanyats i tinguin els recursos necessaris i veure com garantim el pròxim curs amb les màximes garanties”, ha etzibat.
De fet, la titular d’Educació ha criticat que “una cosa és el dret a la vaga, que és un dret legítim” tot i que ha etzibat un calbot als sindicats discordants, ja que segons Niubó s’ha de fer “compatible amb el dret a l’educació i la mobilitat, quan hi ha altres expectatives, quan es busca bloquejar estem parlant d’una altra cosa”. Preguntada per si hi havia preocupació dins del Govern per la visita del Papa Lleó XIV i les possibles accions dels sindicats, Niubó ha assenyalat que s’ha de preocupar de “garantir el dret a l’educació dels nostres fills” i apel·la a fer “una reflexió col·lectiva per saber quin és l’objectiu”. “L’objectiu no pot ser bloquejar la visita del papa o altres qüestions, l’objectiu ha de ser millorar el sistema educatiu”, ha conclòs la consellera.