El ‘no’ de los docentes al preacuerdo de los sindicatos con el Gobierno de la Generalitat cayó como un jarro de agua fría en el ejecutivo catalán que veía con esperanza la posibilidad de poder terminar así con las huelgas de los profesionales educativos. Un ‘no’ de los docentes que ya tiene una réplica clara y dura por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña: «La negociación ha terminado», ha sentenciado la consejera de Educación, Esther Niubó, en una entrevista realizada en El Món a RAC1.

La titular de Educación ha asegurado que en el preacuerdo con los sindicatos había «medidas muy importantes» y destaca que quiere dar un «mensaje de confianza» a las familias de los alumnos, ya que destaca que «el trabajo de gobierno es garantizar un final e inicio de curso ordenado y garantizar la calidad de la educación pública que queremos». Además, Niubó ha descartado dar un paso al lado y dimitir porque continúa «teniendo fuerza y serenidad» y asegura que es necesario hacer «una reflexión colectiva». «Ahora mismo no me planteo dimitir, no es la solución que necesita el sistema educativo», ha concluido.

La consejera carga contra los sindicatos: «El objetivo no puede ser bloquear»

Niubó ha desahogado y no solo ha repasado la situación de la negociación. De hecho, ha cargado fuertemente contra los sindicatos señalando que «no estamos hablando de un problema de recursos» y asegura que hay «marco suficiente para trabajar» y negociar el despliegue del acuerdo alcanzado la semana pasada. «Debemos escucharnos todos juntos para ver cómo desplegamos el acuerdo de la mejor manera, que los docentes se puedan ver acompañados y tengan los recursos necesarios y ver cómo garantizamos el próximo curso con las máximas garantías», ha sentenciado.

Esther Niubó y el presidente Salvador Illa llegando al Consejo Ejecutivo el día que la consejera se reincorporaba / ACN

De hecho, la titular de Educación ha criticado que «una cosa es el derecho a la huelga, que es un derecho legítimo» aunque ha lanzado un reproche a los sindicatos discordantes, ya que según Niubó se debe hacer «compatible con el derecho a la educación y la movilidad, cuando hay otras expectativas, cuando se busca bloquear estamos hablando de otra cosa». Preguntada por si había preocupación dentro del Gobierno por la visita del Papa León XIV y las posibles acciones de los sindicatos, Niubó ha señalado que se debe preocupar de «garantizar el derecho a la educación de nuestros hijos» y apela a hacer «una reflexión colectiva para saber cuál es el objetivo». «El objetivo no puede ser bloquear la visita del papa u otras cuestiones, el objetivo debe ser mejorar el sistema educativo», ha concluido la consejera.