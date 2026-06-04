Educación pide «responsabilidad» a los docentes tras el ‘no’ al preacuerdo

Primeras reacciones del Gobierno tras confirmarse el rechazo de la mayoría de los docentes al preacuerdo. La consejera de Educación, Esther Niubó, ha comparecido en una rueda de prensa desde el Parlamento para reclamar «responsabilidad» a la comunidad educativa y ha asegurado que la Generalitat se ha comprometido a desplegar el pacto alcanzado hace una semana. Niubó ha pedido a los sindicatos educativos que hagan una «reflexión profunda» y ha agradecido el apoyo de Profesores de Secundaria, lamentando al mismo tiempo que USTEC se haya «desvinculado» del pacto. La consejera ha avanzado que este viernes mantendrá una «ronda de contactos» con las agrupaciones coincidiendo con una nueva convocatoria de huelga en todo el país.

Niubó considera que el preacuerdo alcanzado el viernes permite fortalecer el sistema educativo y mejorar las condiciones laborales de los docentes tras años de infrafinanciamiento, cambios curriculares y cambios sociales. «Entendemos que hemos hecho nuestro trabajo escuchando las demandas sindicales», ha señalado en unas declaraciones recogidas por la ACN. La consejera ha aseverado que el ámbito de negociación es la mesa sectorial, donde ha recordado que se han invertido muchas horas. «Tenemos claro que el país avanza por la vía de los acuerdos, la alternativa es el bloqueo«, ha subrayado. Ante el rechazo al texto conocido este jueves, la titular de Educación ha pedido hacer un «ejercicio de realismo» a los sindicatos, de quienes espera conocer qué valoración hacen.

En cuanto a las movilizaciones previstas para mañana, la consejera ha pedido que las protestas sean y «compatibles» con tener un final de curso «ordenado» y que no se afecte los derechos de los alumnos ni la movilidad. «El Gobierno ha hecho los deberes, debemos valorar de nuevo la situación en la que nos encontramos y ojalá podamos finalizar el curso de manera ordenada», ha insistido.

Docentes manifestándose en la C-32 en Mataró en una imagen reciente | Jordi Pujolar (ACN)

Una huelga sin Profesores de Secundaria

Cabe recordar que Profesores de Secundaria ha decidido desconvocar la movilización después de que sus afiliados hayan avalado con un 63,2% de los votos el preacuerdo firmado hace una semana con el Departamento de Educación. El sindicato impulsó una consulta entre sus miembros, en paralelo a la de USTEC, CGT e Intersindical entre todo el colectivo docente, para determinar si el pacto alcanzado con la Generalitat tenía la luz verde del profesorado. La votación de Profesores de Secundaria ha alcanzado un 52,9% de participación y el ‘no’ ha recibido un 36,8% de los votos.