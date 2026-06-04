Educació demana “responsabilitat” als docents després del ‘no’ al preacord

Primeres reaccions del Govern després de confirmar-se el rebuig de la majoria dels docents al preacord. La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha comparegut en una roda de premsa des del Parlament per reclamar “responsabilitat” a la comunitat educativa i ha assegurat que la Generalitat s’ha compromès a desplegar el pacte assolit ara fa una setmana. Niubó ha demanat als sindicats educatius que facin una “reflexió profunda” i ha agraït el suport de Professors de Secundària, lamentant al mateix temps que USTEC s’hagi “desvinculat” del pacte. La consellera ha avançat que aquest divendres mantindrà una “ronda de contactes” amb les agrupacions coincidint amb una nova convocatòria de vaga arreu del país.
Niubó considera que el preacord assolit divendres permet enfortir el sistema educatiu i millorar les condicions laborals dels docents després d’anys d’infrafinançament, canvis curriculars i canvis socials. “Entenem que hem fet la nostra feina escoltant les demandes sindicals”, ha assenyalat en unes declaracions recollides per l’ACN. La consellera ha asseverat que l’àmbit de negociació és la mesa sectorial, on ha recordat que s’han invertit moltes hores. “Tenim clar que el país avança per la via dels acords, l’alternativa és el bloqueig“, ha subratllat. Davant el rebuig al text conegut aquest dijous, la titular d’Educació ha demanat fer un “exercici de realisme” als sindicats, dels qui espera conèixer quina valoració en fan.
Pel que fa a les mobilitzacions previstes per a demà, la consellera ha demanat que les protestes siguin i “compatibles” amb tenir un final de curs “ordenat” i que no s’afecti els drets dels alumnes ni a la mobilitat. “El Govern ha fet els deures, hem de valorar de nou la situació en què ens trobem i tant de bo puguem finalitzar el curs de manera endreçada”, ha insistit.
Una vaga sense Professors de Secundària
Cal recordar que Professors de Secundària ha decidit desconvocar la mobilització després que els seus afiliats hagin avalat amb un 63,2% dels vots el preacord signat ara fa una setmana amb el Departament d’Educació. El sindicat va impulsar una consulta entre els seus membres, en paral·lel a la d’USTEC, CGT i Intersindical entre tot el col·lectiu docent, per determinar si el pacte assolit amb la Generalitat tenia la llum verda del professorat. La votació de Professors de Secundària ha assolit un 52,9% de participació i el ‘no’ ha rebut un 36,8% dels vots.