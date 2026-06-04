El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja veu més a prop els seus primers pressupostos, però l’executiu socialista ha ensopegat amb una pedra que ja coneix però que no esperava aquest dijous. La decisió dels docents de rebutjar el preacord assolit divendres passat entre el Govern i els sindicats majoritaris del sector deixa l’escola catalana en un atzucac i ha sacsejat la jornada parlamentària d’aquest dimarts al Parlament de Catalunya, que ha servit perquè els pressupostos i la llei d’acompanyament s’obrissin pas per continuar el tràmit per aprovar-los el mes que ve. PSC, ERC i Comuns han rebutjat les esmenes a la totalitat presentades per Junts, PP, Vox, CUP i Aliança Catalana, però la crisi educativa s’ha fet un lloc en el debat dins i fora de l’hemicicle i fora, amb reaccions de la majoria dels grups parlamentaris i, fins i tot, de la consellera d’Educació, Esther Niubó, que ha defensat l’aplicació del preacord malgrat el resultat de la consulta entre els docents. De fet, ERC i Comuns, els socis prioritaris de l’executiu d’Illa, han fet referència a la negociació entre l’executiu i els docents durant el debat sobre les esmenes a la totalitat i, independentment del seu suport als comptes, han reclamat al Govern que faci un esforç per arribar a un acord amb els sindicats educatius. També grups de l’oposició com Junts, CUP i Vox han aprofitat el debat per defensar els docents en el conflicte que mantenen amb l’executiu.
La portaveu del grup parlamentari republicà, Ester Capella, ha aprofitat la seva intervenció a la cambra catalana per demanar a Illa “un nou esforç” en la negociació amb els sindicats de docents. La republicana ha argumentat que, amb l’acord de pressupostos, l’executiu “no té excuses” per no fer-ho. “Esquerra ha fet els deures en la negociació dels pressupostos”, ha defensat Capella, que durant la seva intervenció ha esmentat acords per invertir en polítiques educatives, per a climatització de centres, per a vals escolars i per a aules d’acollida, entre altres. Els Comuns han celebrat els pactes assolits amb el Govern per arribar a un acord de pressupostos, però també han incidit en la carpeta educativa i ha instat Illa i Niubó a “tornar a començar”. “Facin el favor de convocar els grups, els sindicats i les famílies, i donem entre tots un cop de timó”, ha reclamat la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach. La diputada considera que el rebuig dels docents demostra que les seves reivindicacions no eren només salarials, sinó també una qüestió de model: “No pot ser que l’escola s’acabi fent càrrec de tots els malestars i problemes que tenim com a país”.
Junts i la CUP carreguen contra el Govern per partida doble
Per la seva banda, Junts per Catalunya, principal grup de l’oposició, i la CUP han carregat contra el Govern per partida doble: pels pressupostos i pel conflicte amb els docents del país. Mònica Sales, presidenta del grup parlamentari de la formació de Carles Puigdemont, ha carregat durament contra els comptes presentats pel Govern perquè considera que no “són els que el país necessita” i, a més, ha denunciat la “incompetència” del PSC, les “renúncies” d’ERC i l'”extremisme” dels Comuns. En el torn de rèplica, quan ja s’havia conegut la decisió dels docents, Sales ha subratllat que l’executiu té “una sisena esmena a la totalitat: la dels mestres”. “Els han dit que ‘així no’, que això no va de sous, sinó de dignitat i de model educatiu. Va de país. Comuns i ERC donaran validesa a aquests pressupostos després d’aquest resultat?”, ha preguntat. Un cop fora de l’hemicicle, el portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha dirigit les crítiques del seu partit cap a la consellera d’Educació i ha instat Illa a apartar-la del seu càrrec i a assumir “el lideratge” de la negociació “en primera persona”. “És una esmena a la totalitat al Govern, que és absolutament incompetent”, ha dit. I encara ha afegit que és un “fracàs històric” de l’executiu.
La diputada de la CUP Laure Vega ha qualificat d'”estafa” els pressupostos d’Illa durant el debat a la totalitat i ha defensat que els anticapitalistes siguin l’única formació d’esquerres de la cambra que no dona suport als comptes: “Ser d’esquerres no és dir-ho molt fort. És prendre part de manera clara per la majoria treballadora”. Posteriorment, fora de l’hemicicle, els cupaires han remarcat que els docents han clavat una “bufetada monumental” a la consellera d’Educació i al govern de Salvador Illa. Ho ha dit la diputada de la CUP Pilar Castillejo, que ha sostingut que Niubó hauria de posar sobre la taula “una solució al conflicte”, negociar i escoltar el col·lectiu de docents. Castillejo, a més, ha fet extensiva la crítica a ERC i Comuns, a qui ha acusat d’una “irresponsabilitat majúscula” per “mirar cap a una altra banda en comptes d’utilitzar la força aritmètica per solucionar la situació”. “Els pressupostos no haurien de tirar endavant si no es resol la situació crítica de l’educació”, ha sentenciat.
“Han dit que no volen les estafes d’Illa”
Finalment, PP, Vox i Aliança Catalana han estat molt contundents a l’hora de rebutjar els pressupostos d’Illa perquè, entre altres coses, han argumentat que són els mateixos pressupostos que Illa va haver de retirar al febrer abans de sotmetre’ls al debat a la totalitat perquè només tenia assegurat el suport dels Comuns. A més, el president del grup parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, ha valorat la decisió dels docents en declaracions als mitjans: “Han dit que no volen les estafes d’Illa, que no volen les estafes del PSC i que el que volen és ser reconeguts”. Així mateix, ha retret a l’executiu que els fets han desmentit la “campanya de comunicació dient que havia aconseguit arribar a un acord amb els professors”. “No volen les engrunes d’un Govern que els ha estafat i no volen seguir al pòdium de la misèria i dels mal pagats a l’àmbit educatiu de tot Espanya”, ha sentenciat.