La decisió del Tribunal de Comptes de demorar l’aplicació de l’amnistia mentre busca motius per excusar-ne l’aplicació ha obert una veritable batalla. Després de la bufetada del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que ha avalat la llei d’amnistia, el Tribunal de Comptes va dictar una provisió amb què demanava proves a les acusacions per intentar esquivar l’amnistia. Immediatament, la defensa de Carles Puigdemont va presentar recurs i el ministeri fiscal es va afegir a la queixa carregant els neulers contra la decisió.
Ara ha estat el torn del president d’ERC, Oriol Junqueras, els exconsellers Dolors Bassa i Raül Romeva i sis antics alts càrrecs de la Generalitat que han presentat un recurs contra la providència del Tribunal de Comptes. L’escrit, de quinze pàgines i coordinat per l’advocat Marc Marsal, titlla la resolució “d’obertament i flagrantment” contrària a la sentència del TJUE, així com al dret europeu i a la Constitució espanyola.
De fet, recorda que l’organisme mai ha investigat amb la hipòtesi de fons europeus, ans al contrari, i que mai havien comunicat a les institucions europees cap desviació dels seus fons. Per altra banda, recorda que el tribunal que formula la qüestió prejudicial ha de remetre la resolució final per principi “rogatori” és a dir, complir amb la petició feta.
Anul·lar la decisió
L’escrit reclama l’anul·lació i revocació de la resolució i la seva substitució per una altra “per la que es resolgui l’aplicació de l’amnistia” als afectats. En el recurs, la defensa assegura que la resolució “tergiversa clarament el que ha resolt la sentència del TJUE”. L’escrit afegeix que la decisió és “arbitrària” i intenta de manera “improcedent” aportar prova documental al procés. En l’escrit, la defensa considera que en la fonamentació de la resolució impugnada, el Tribunal de Comptes “descontextualitza” el pronunciament del tribunal europeu i “ignora” les respostes del TJUE a algunes de les qüestions prejudicials plantejades.