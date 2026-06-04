El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya ve más cerca sus primeros presupuestos, pero el ejecutivo socialista ha tropezado con una piedra que ya conoce pero que no esperaba este jueves. La decisión de los docentes de rechazar el preacuerdo alcanzado el pasado viernes entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios del sector deja a la escuela catalana en un callejón sin salida y ha sacudido la jornada parlamentaria de este martes en el Parlamento de Cataluña, que ha servido para que los presupuestos y la ley de acompañamiento se abrieran paso para continuar el trámite para aprobarlos el mes que viene. PSC, ERC y Comuns han rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PP, Vox, CUP y Alianza Catalana, pero la crisis educativa se ha hecho un hueco en el debate dentro y fuera del hemiciclo y fuera, con reacciones de la mayoría de los grupos parlamentarios e, incluso, de la consejera de Educación, Esther Niubó, que ha defendido la aplicación del preacuerdo a pesar del resultado de la consulta entre los docentes. De hecho, ERC y Comuns, los socios prioritarios del ejecutivo de Illa, han hecho referencia a la negociación entre el ejecutivo y los docentes durante el debate sobre las enmiendas a la totalidad y, independientemente de su apoyo a las cuentas, han reclamado al Gobierno que haga un esfuerzo por llegar a un acuerdo con los sindicatos educativos. También grupos de la oposición como Junts, CUP y Vox han aprovechado el debate para defender a los docentes en el conflicto que mantienen con el ejecutivo.

La portavoz del grupo parlamentario republicano, Ester Capella, ha aprovechado su intervención en la cámara catalana para pedir a Illa «un nuevo esfuerzo» en la negociación con los sindicatos de docentes. La republicana ha argumentado que, con el acuerdo de presupuestos, el ejecutivo «no tiene excusas» para no hacerlo. «Esquerra ha hecho los deberes en la negociación de los presupuestos», ha defendido Capella, que durante su intervención ha mencionado acuerdos para invertir en políticas educativas, para climatización de centros, para vales escolares y para aulas de acogida, entre otros. Los Comuns han celebrado los pactos alcanzados con el Gobierno para llegar a un acuerdo de presupuestos, pero también han incidido en la carpeta educativa e instado a Illa y Niubó a «volver a empezar». «Hagan el favor de convocar a los grupos, los sindicatos y las familias, y demos entre todos un golpe de timón», ha reclamado la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach. La diputada considera que el rechazo de los docentes demuestra que sus reivindicaciones no eran solo salariales, sino también una cuestión de modelo: «No puede ser que la escuela termine haciéndose cargo de todos los malestares y problemas que tenemos como país».

Junts y la CUP cargan contra el Gobierno por partida doble

Por su parte, Junts per Catalunya, principal grupo de la oposición, y la CUP han cargado contra el Gobierno por partida doble: por los presupuestos y por el conflicto con los docentes del país. Mònica Sales, presidenta del grupo parlamentario de la formación de Carles Puigdemont, ha cargado duramente contra las cuentas presentadas por el Gobierno porque considera que no «son las que el país necesita» y, además, ha denunciado la «incompetencia» del PSC, las «renuncias» de ERC y el «extremismo» de los Comuns. En el turno de réplica, cuando ya se había conocido la decisión de los docentes, Sales ha subrayado que el ejecutivo tiene «una sexta enmienda a la totalidad: la de los maestros». «Les han dicho que ‘así no’, que esto no va de sueldos, sino de dignidad y de modelo educativo. Va de país. ¿Comuns y ERC darán validez a estos presupuestos después de este resultado?», ha preguntado. Una vez fuera del hemiciclo, el portavoz de Junts, Salvador Vergés, ha dirigido las críticas de su partido hacia la consejera de Educación e instado a Illa a apartarla de su cargo y a asumir «el liderazgo» de la negociación «en primera persona». «Es una enmienda a la totalidad al Gobierno, que es absolutamente incompetente», ha dicho. Y aún ha añadido que es un «fracaso histórico» del ejecutivo.

La consejera de Educación, Esther Niubó, en rueda de prensa / ACN

La diputada de la CUP Laure Vega ha calificado de «estafa» los presupuestos de Illa durante el debate a la totalidad y ha defendido que los anticapitalistas sean la única formación de izquierdas de la cámara que no apoya las cuentas: «Ser de izquierdas no es decirlo muy fuerte. Es tomar parte de manera clara por la mayoría trabajadora». Posteriormente, fuera del hemiciclo, los cupaires han remarcado que los docentes han dado una «bofetada monumental» a la consejera de Educación y al gobierno de Salvador Illa. Lo ha dicho la diputada de la CUP Pilar Castillejo, que ha sostenido que Niubó debería poner sobre la mesa «una solución al conflicto», negociar y escuchar al colectivo de docentes. Castillejo, además, ha extendido la crítica a ERC y Comuns, a quienes ha acusado de una «irresponsabilidad mayúscula» por «mirar hacia otro lado en lugar de utilizar la fuerza aritmética para solucionar la situación». «Los presupuestos no deberían salir adelante si no se resuelve la situación crítica de la educación», ha sentenciado.

«Han dicho que no quieren las estafas de Illa»

Finalmente, PP, Vox y Alianza Catalana han sido muy contundentes a la hora de rechazar los presupuestos de Illa porque, entre otras cosas, han argumentado que son los mismos presupuestos que Illa tuvo que retirar en febrero antes de someterlos al debate a la totalidad porque solo tenía asegurado el apoyo de los Comuns. Además, el presidente del grupo parlamentario de Vox, Ignacio Garriga, ha valorado la decisión de los docentes en declaraciones a los medios: «Han dicho que no quieren las estafas de Illa, que no quieren las estafas del PSC y que lo que quieren es ser reconocidos». Asimismo, ha reprochado al ejecutivo que los hechos han desmentido la «campaña de comunicación diciendo que había conseguido llegar a un acuerdo con los profesores». «No quieren las migajas de un Gobierno que les ha estafado y no quieren seguir en el podio de la miseria y de los mal pagados en el ámbito educativo de toda España», ha sentenciado.