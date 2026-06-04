Los primeros presupuestos del Gobierno de Salvador Illa han superado el debate a la totalidad de este miércoles en el Parlamento. El PSC, ERC y Comuns han rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana. Los 68 votos de los diputados de los tres partidos que invistieron a Salvador Illa y que han acordado las cuentas han sido suficientes para imponerse a los del resto de formaciones –67 votos–. Tras superar este primer trámite, los presupuestos continuarán su curso en la cámara catalana con la tramitación en comisión con los debates de totalidad de cada departamento, entre el 8 y el 11 de junio, y el debate y votación final que se celebrará el próximo 2 de julio. Esta tarde se someterán también a votación las enmiendas del proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, conocida como la ley de acompañamiento de los Presupuestos, que, previsiblemente, también se rechazarán.

El proyecto de presupuestos de la Generalitat para el 2026 incluye, al igual que los aprobados por el Consell Executiu en febrero, un gasto total de 49.162 millones de euros, lo que supone un incremento de 4.604 millones respecto al gasto realizado en 2025, sumando los suplementos de crédito al último Presupuesto aprobado, en 2023 con Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, y contempla inversiones por valor de 4.146 millones, 1.289 millones de euros más respecto de 2023. La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha destacado estas cifras en la exposición inicial del debate, donde ha remarcado que la «exigencia obstinada» de Esquerra Republicana y Comuns en las negociaciones ha servido para enriquecer las cuentas. Por otro lado, ha aprovechado la intervención para hacer referencia al nuevo modelo de financiación y ha reclamado a Junts per Catalunya y PP que no lo bloqueen en el Congreso de los Diputados porque Cataluña necesita disponer de más recursos.

ERC y Comuns apoyan los presupuestos, pero advierten al Gobierno

La portavoz del grupo parlamentario republicano en el Parlamento, Ester Capella, ha reivindicado que los acuerdos de su partido con el Gobierno para los Presupuestos implican que Cataluña «gana soberanía» política, fiscal, económica y de gobernanza, pero ha dejado claro que esto no supone ninguna renuncia a la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat. De hecho, en este sentido, ha dicho que hay un trabajo «activo» para alcanzar el objetivo, así como para presentar el nuevo modelo de financiación. Aun así, los republicanos han advertido que las cuentas deben servir para llegar a un acuerdo con los docentes que permita desbloquear la situación. Por otro lado, la líder de los Comuns en la cámara catalana, Jéssica Albiach, ha celebrado los acuerdos para destinar más recursos a vivienda, transporte público y lucha contra las desigualdades, pero ha avisado al Gobierno que el acuerdo «no es un cheque en blanco»: «Cada vez que quiera aprobar algo, si quiere hacerlo con nosotros, tendrá que negociar».

Junts carga contra el «tripartito» de PSC, ERC y Comuns

El resto de grupos parlamentarios han defendido sus enmiendas a la totalidad y han cargado contra los presupuestos que el Gobierno ha pactado con ERC y Comuns. La presidenta del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha asegurado que no son los presupuestos que Cataluña necesita y ha criticado la «incompetencia» del PSC, las «renuncias» de ERC y el «extremismo» de los Comuns. El PP, por su parte, ha expuesto que los presupuestos son los mismos que Illa retiró en febrero, y ha criticado que el ejecutivo socialista está al servicio de «las miserias compartidas de ERC y el PSC”, mientras que Vox ha instado a ERC a apoyar las enmiendas a la totalidad para forzar elecciones. Laure Vega, por parte de la CUP, ha opinado que las cuentas son «una estafa» para la clase trabajadora y ha criticado que no solucionan problemas como la vivienda, la red de Rodalies, la escuela o el catalán. Finalmente, Aliança Catalana ha calificado de «renuncia» el proyecto presentado por el ejecutivo de Illa.