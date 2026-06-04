Els primers pressupostos del Govern de Salvador Illa han superat el debat a la totalitat d’aquest dimecres al Parlament. El PSC, ERC i Comuns han rebutjat les esmenes a la totalitat presentades per Junts, PP, Vox, CUP i Aliança Catalana. Els 68 vots dels diputats dels tres partits que van investir Salvador Illa i que han acordat el comptes han estat suficients per imposar-se als de la resta de formacions –67 vots–. Després de superar aquest primer tràmit, els pressupostos continuaran el seu curs a la cambra catalana amb la tramitació en comissió amb els debats de totalitat de cada departament, entre el 8 i l’11 de juny, i el debat i votació final que se celebrarà el pròxim 2 de juliol. Aquesta tarda se sotmetran també a votació les esmenes el projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, la coneguda com a llei d’acompanyament dels Pressupostos, que, previsiblement, també es rebutjaran.
El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 inclou, igual que els aprovats pel Consell Executiu al febrer, una despesa total de 49.162 milions d’euros, fet que suposa un increment de 4.604 milions, respecte a la despesa realitzada el 2025, sumant els suplements de crèdit a l’últim Pressupost aprovat, el 2023 amb Pere Aragonès com a president de la Generalitat, i contempla inversions per valor de 4.146 milions, 1.289 milions d’euros més respecte del 2023. La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha lluït aquestes xifres en l’exposició inicial del debat, on ha remarcat que l'”exigència tossuda” d’Esquerra Republicana i Comuns a les negociacions ha servit per enriquir els comptes. D’altra banda, ha aprofitat la intervenció per fer referència al nou model de finançament i ha reclamat a Junts per Catalunya i PP que no el bloquegin al Congrés dels diputats perquè Catalunya necessita disposar de més recursos.
ERC i Comuns donen suport al pressupostos, però adverteixen el Govern
La portaveu del grup parlamentari republicà al Parlament, Ester Capella, ha reivindicat els acords del seu partit amb el Govern per als Pressupostos impliquen que Catalunya “guanya sobirania” política, fiscal, econòmica i de governança, però ha deixat clar que això no suposa cap renúncia a la recaptació de l’IRPF per part de la Generalitat. De fet, en aquest sentit, ha dit que hi ha una feina “activa” per assolir l’objectiu, així com per presentar el nou model de finançament. Tot i això, els republicans han advertit que els comptes han de servir per arribar a un acord amb els docents que permeti desbloquejar la situació. D’altra banda, la líder dels Comuns a la cambra catalana, Jéssica Albiach, ha celebrat els acords per destinar més recursos a habitatge, transport públic i lluita contra les desigualtats, però ha avisat el Govern que l’acord “no és cap xec en blanc”: “Cada vegada que vulgui aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar”.
Junts carrega contra el “tripartit” de PSC, ERC i Comuns
La resta de grups parlamentaris han defensat les seves esmenes a la totalitat i han carregat contra els pressupostos que el Govern ha pactat amb ERC i Comuns. La presidenta del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha assegurat que no són els pressupostos que necessita Catalunya i ha criticat la “incompetència” del PSC, les “renúncies” d’ERC i l'”extremisme” dels Comuns”. El PP, per la seva banda, ha exposat que els pressupostos són els mateixos que Illa va retirar al febrer, i ha criticat que l’executiu socialista està al servei de “les misèries compartides d’ERC i el PSC”, mentre que Vox ha instat ERC a donar suport a les esmenes a la totalitat per forçar eleccions. Laure Vega, per part de la CUP, ha opinat que els comptes són “una estafa” per a la classe treballadora i ha criticat que no solucionen problemes com l’habitatge, la xarxa de Rodalies, l’escola o el català. Finalment, Aliança Catalana ha qualificat de “renúncia” el projecte presentat per l’executiu d’Illa.