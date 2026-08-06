El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, té una fórmula alternativa i innovadora per capgirar la crisi educativa: un gran pacte polític que situï un equip d’experts al capdavant del Departament d’Educació durant dotze anys. El republicà ha proposat que persones “solvents i reconegudes” gestionin la conselleria a partir d’un acord ampli que també inclogui els sindicats, els equips directius i les famílies. La idea seria combinar experts amb representants polítics amb bagatge en el món educatiu, si bé ERC encara no ha determinat quin rol i importància voldria per a cada figura. El departament d’Esther Niubó no ha volgut fer cap valoració d’aquesta idea.
Les famílies, els nens i nenes i la comunitat educativa d’aquest país es mereixen estabilitat.— Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) August 5, 2026
Des des d’ERC creiem que un gran acord de país és possible. Blindar l’educació més enllà d’una legislatura aportaria aquesta estabilitat a tothom.
Catalunya necessita menys retrets… pic.twitter.com/wZdtUPRaaz
La proposta sí que ha topat obertament amb l’escepticisme dels sindicats, que demanen menys “invents” i més “escolta” al conjunt de la comunitat educativa.“Més que noves fórmules o invents, cal que s’escolti la comunitat educativa”, ha apuntat la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura. La cara més visible del sindicat majoritari ha demanat més detalls de la proposta, malgrat que, d’entrada, ha avisat que ja existeix un “consens” dins la comunitat educativa sobre què cal fer, començant per revertir “l’infrafinançament endèmic” del sistema i acostant-se a una inversió del 6% del PIB, que és el que marca la Llei d’Educació Catalana (LEC).
Segura insisteix que els sindicats ja han marcat un full de ruta i que el que cal ara és “voluntat política” perquè aquest pugui tirar endavant. La USTEC i la resta de sindicats crítics amb els últims acords amb Educació demanen absorbir l’escola concertada, més recursos per a una escola inclusiva, millorar les infraestructures, una reducció de la burocràcia i el blindatge del català.
Hores més tard, la CGT també s’ha desmarcat de la proposta, recordant que el juny passat, en el marc de la negociació pressupostària, van demanar “aprovar esmenes” que eren “d’obligat compliment” per “recollir demandes de treballadores per millorar l’educació”. “Deixeu d’inventar coses, ERC, i assumiu la responsabilitat de les vostres decisions”, apunta l’organització anarcosindicalista, en referència als anys en què els republicans han dirigit Educació. Entre totes dues organitzacions, sumen gairebé el 50% de la representació sindical de l’escola pública.
Els sindicats van assenyalar ERC i Comuns per no collar Illa amb els pressupostos
CGT recorda la batalla pels pressupostos de Salvador Illa, que finalment han tirat endavant amb el suport de PSC, ERC i Comuns i que ha deixat insatisfetes les organitzacions sindicals. La cartera d’Educació ha mantingut una inversió similar a la dels pressupostos fallits que Illa va presentar al febrer. Davant les crítiques, que ja van assenyalar tant ERC com els Comuns durant la votació de pressupostos, algunes veus parlamentàries dels republicans van al·legar que no és paper de l’oposició assenyalar quines quantitats s’han de posar sobre la taula en una negociació laboral i que fixar un pressupost concret per a la conselleria hauria pogut limitar l’acció sindical.
En aquest sentit, tots dos partits defensen que no posaran bastons a les rodes a cap acord. Els Comuns van proposar in extremis canviar el calendari d’alguns dels seus acords per prioritzar la negociació laboral.
Els sindicats, que aquest any s’han regirat contra el PSC, encara recorden amb amargor el pas del conseller Josep Gonzàlez-Cambray (ERC) pel departament durant la presidència de Pere Aragonès, que finalment va ser substituït per Anna Simó. En aquella època, els docents també van fer vaga i van carregar contra el Govern per tancar un acord de mínims amb UGT i CCOO. Gairebé la mateixa pel·lícula que aquest any, però amb un altre color polític.