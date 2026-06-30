Commoció pels tocaments de dos intrusos a una menor en una casa de colònies

Rosa dels Vents ha condemnat els tocaments de “dos intrusos” a una nena que dormia en una de les seves cases de colònies a Palamós. L’empresa detalla, en un comunicat, que els suposats agressors, aparentment menors d’edat, van saltar la tanca piramidal i van robar material abans d’entrar en un dels dormitoris. A l’habitació dormien sis nenes i els agressors haurien fet tocaments a una d’elles, uns fets “greus i intolerables” que han obligat l’empresa a “revisar els protocols” per a “factors externs i aliens als nostres programes”.
Els fets van passar el dissabte 27 de juny a la casa La Fosca, un antic hotel ubicat en un dels polígons de la localitat empordanesa. L’empresa ha denunciat els fets als Mossos d’Esquadra, que encara no ha localitzat els intrusos. En la carta, Rosa dels Vents defensa que es va actuar “de forma immediata” després de les crítiques d’algunes famílies a El País. El relat dels familiars posa en dubte l’eficàcia de les actuacions, lamenta la intrusió i assegura que els responsables de la casa van informar a la tarda d’un “incident”.
La companyia ha detallat aquest dimarts que els monitors van atendre la víctima i van trucar als Mossos. En el moment dels fets, els referents també van confinar els infants a les habitacions i van revisar que els intrusos haguessin marxat de la casa. “A primera hora de la tarda del mateix dissabte es va informar de manera transparent a tots els nens i nenes del que havia passat i es va comunicar a tots els pares i mares”, es defensa l’empresa de lleure.
“Mai havíem patit una intrusió com aquesta”, conclou Rosa dels Vents en el seu comunicat. “Estem profundament dolguts i consternats”, apunta alhora l’escrit. “Aquests fets ens colpegen de manera molt profunda”, afegeix.
Reforç del servei de videovigilància
L’empresa està en contacte amb els Mossos, a qui ha denunciat els fets, i assegura que seguirà “col·laborant” amb la policia perquè els responsables dels presumptes tocaments siguin detinguts com més aviat millor. L’empresa també reforçarà la seguretat amb un servei de vigilància privada “per garantir que els nostres infants puguin continuar gaudint del seu temps de lleure amb tranquil·litat”.