Conmoción por los tocamientos de dos intrusos a una menor en una casa de colonias

Rosa dels Vents ha condenado los tocamientos de “dos intrusos” a una niña que dormía en una de sus casas de colonias en Palamós. La empresa detalla, en un comunicado, que los supuestos agresores, aparentemente menores de edad, saltaron la valla piramidal y robaron material antes de entrar en uno de los dormitorios. En la habitación dormían seis niñas y los agresores habrían hecho tocamientos a una de ellas, unos hechos “graves e intolerables” que han obligado a la empresa a “revisar los protocolos” para “factores externos y ajenos a nuestros programas”.

Los hechos ocurrieron el sábado 27 de junio en la casa La Fosca, un antiguo hotel ubicado en uno de los polígonos de la localidad empordanesa. La empresa ha denunciado los hechos a los Mossos d’Esquadra, que aún no ha localizado a los intrusos. En la carta, Rosa dels Vents defiende que se actuó “de forma inmediata” tras las críticas de algunas familias a El País. El relato de los familiares pone en duda la eficacia de las actuaciones, lamenta la intrusión y asegura que los responsables de la casa informaron por la tarde de un “incidente”.

La compañía ha detallado este martes que los monitores atendieron a la víctima y llamaron a los Mossos. En el momento de los hechos, los referentes también confinaron a los niños en las habitaciones y revisaron que los intrusos hubieran salido de la casa. “A primera hora de la tarde del mismo sábado se informó de manera transparente a todos los niños y niñas de lo que había pasado y se comunicó a todos los padres y madres”, se defiende la empresa de ocio.

“Nunca habíamos sufrido una intrusión como esta”, concluye Rosa dels Vents en su comunicado. “Estamos profundamente dolidos y consternados”, apunta al mismo tiempo el escrito. “Estos hechos nos golpean de manera muy profunda”, añade.

Refuerzo del servicio de videovigilancia

La empresa está en contacto con los Mossos, a quienes ha denunciado los hechos, y asegura que seguirá “colaborando” con la policía para que los responsables de los presuntos tocamientos sean detenidos lo antes posible. La empresa también reforzará la seguridad con un servicio de vigilancia privada “para garantizar que nuestros niños puedan continuar disfrutando de su tiempo de ocio con tranquilidad”.