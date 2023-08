Allau d’inscrits en l’oferta de ‘feina’ més estrambòtica de Port Aventura

L’empresa Port Aventura ha llançat una oferta per a les persones atrevides i entusiastes de les muntanyes russes. “Busquem professionals de passar-s’ho molt, molt bé a les atraccions de PortAventura World i per intercanviar experiències amb l’equip del ressort”, assenyala l’oferta que la companyia han difós a través de xarxes socials.

El parc d’atraccions busca personal per provar muntanyes russes i cerca una persona “entusiasta, comunicativa i amb passió per les muntanyes russes” i, a més, s’afegeix que “es valorarà tenir moltes muntanyes russes rideades o afició a les mateixes”. Per optar-hi, no es requereix experiència prèvia i l’únic requisit acadèmic és el títol de batxillerat.

L’anunci es va publicar també a InfoJobs el 16 d’agost passat, coincidint amb el dia mundial de les muntanyes russes i ja acumula gairebé 10.000 inscrits. Aquesta oferta de feina forma part de la campanya “Cool Jobs” engegada pel portal d’ocupació amb l’objectiu que la gent aconsegueixi “la feina somiada”.

Les condicions de feina

PortAventura World ofereix una remuneració, tot i que no s’especifica de quina quantitat es tracta, per provar les muntanyes russes de PortAventura World i intercanviar propostes per elevar l’experiència en les atraccions dels parcs durant 2 dies. Aquesta “cool job” ofereix viatge d’anada i tornada des del domicili fins al parc temàtic, allotjament en un dels hotels temàtics, “conèixer les noves oficines” i un kit “Cool Jobs” d’InfoJobs.

Un món de muntanyes russes

Els parcs temàtics PortAventura Park, Ferrari Land i Caribe Aquatic Park tenen muntanyes russes espectaculars. Des de Dragon Khan, amb 8 loopings, fins a Furius Baco, que arriba als 135 km/h en tres segons, passant per Shambhala, que acull tres rècords europeus (76 metres d’alçada, caiguda de 78 metres i l’hypercoaster més ràpida, amb 134 km/h), arribant a Red Force, amb l’accelerador vertical més alt d’Europa, o la Uncharted, una muntanya russa coberta de tipus dark ride que compta amb un llançament lateral únic al món.