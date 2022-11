Així serà la nova atracció de Port Aventura pionera al món

L’atracció de Port Aventura que s’estrenarà l’any que ve, el 2023, ja està despertant passions amb els primers detalls que el mateix parc i Sony Pictures Entertainment han donat a conèixer fins ara. La nova perla de Port Aventura portarà el nom d’Uncharted i serà la primera muntanya russa dark ride del món. Una muntanya russa dark ride és una atracció on el públic pot interaccionar amb diversos efectes especials que incrementen la sensació d’estar vivint una aventura. Aquesta atracció pionera s’anomenarà Uncharted perquè estarà basada en aquesta exitosa pel·lícula i el públic podrà posar-se a la pell dels protagonistes del film. S’inaugurarà a mitjans de l’any que ve i estarà situada a la zona del Far West i gràcies a ella els clients del parc podran viure l’experiència trepidant de buscar un dels tresors més grans del món.

Aquesta atracció tindrà 700 metres d’extensió i serà un recorregut vibrant per una exclusiva muntanya russa de més de 12 metres d’alçada. El recorregut es desenvoluparà per un espai immersiu únic de 4.800 metres quadrats. Tot això amb la promesa de descobrir territoris foscos i inexplorats gràcies a una expedició que no deixarà indiferent el públic. Abans d’iniciar el recorregut hi haurà un pre-show per al públic perquè es fiquin en el paper d’exploradors que busquen un gran tresor en un viatge ple de sorpreses.

La mascota de Port Aventura / ACN

Portaventura i Sony celebren l’acord

El director general de negoci de PortAventura World, David Garcia s’ha mostrat entusiasmat amb l’anunci de l’acord a què han arribat amb Sony Pictures Entertainment per poder fer realitat aquesta nova atracció a mitjans del 2023. “Aquesta aliança ens permetrà estar presents a escala global“, ha celebrat abans d’afegir que aquesta muntanya dark ride complementarà l’oferta del resort “a la perfecció”. Els responsables del parc creuen que Uncharted, que comptarà amb tecnologia puntera i pionera al món, atraurà més públic a un dels parcs d’atraccions més ben valorats d’Europa.

Pel que fa a Sony Pictures Entretainment, Jeffrey Godsick, vicepresident executiu d’Associacions Globals i Gestió de Marca, creu que serà una atracció “emocionant” perquè els fans de la pel·lícula es sentin com Nate i Sully i puguin buscar els tresors amagats. A més, el director de PlayStation Productions, Asad Qizilbash, ha dit que està “entusiasmat” de veure que s’ha arribat a aquest acord de llicencia que podrà expandir aquesta pel·lícula a nous espais.

Per construir aquesta atracció i fer possible un projecte que s’ha fet gràcies a l’acord de llicència amb Sony Pictures s’invertiran 25 milions d’euros. La creació de l’atracció ha compta amb la col·laboració de l’empresa de disseny Intamin Amusement Rides y Sally Corporation, líder internacional especialitzada en atraccions dark ride i en animatronics.