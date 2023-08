Rescaten el conductor d’un cotxe arrossegat per la riera de Vilassar

Les tempestes d’aquest diumenge estan provocant diverses afectacions arreu de Catalunya i causant desperfectes materials en alguns indrets de Catalunya on la forta pluja ha anat acompanyada de calamarsa i pedra. Arran d’aquests incidents, els Bombers han rebut més d’una seixantena d’avisos relacionats amb les fortes tempestes, la majoria concentrats al Maresme, per filtracions i acumulacions d’aigua o desperfectes en edificis.

També han hagut de rescatar el conductor d’un cotxe que ha estat arrossegat per la crescuda de la riera de Vilassar, a Vilassar de Mar (Maresme) després que el vehicle en el qual viatjava quedés encallat sota un pont. Els efectius d’emergències, que han rebut l’avís al voltant de les 8:30 del matí, han pogut treure l’ocupant –un home de 75 anys- sa i estalvi.

No aparcar en rieres i zones inundables

Protecció Civil ha tornat a fer una crida a la prudència, perquè en diversos punts es poden arribar a acumular 100 litres per metre quadrat, i ha demanat a la ciutadania que eviti aparcar vehicles en rieres ni zones inundables. De fet, manté activada aquest diumenge l’alerta del pla Inuncat per pluges intenses a Catalunya i que es va activar dissabte al migdia. La intenció, si es mantenen les previsions meteorològiques, és desactivar el pla Inuncat per pluges intenses aquest diumenge a la tarda.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha destacat la intensitat de les precipitacions recollides fins diumenge al matí al Pirineu amb 94,1 mil·límetres a Lac Redon i 88,6 mil·límetres a Espot (Lleida). En altres punts de Catalunya s’han acumulat 34,9 mm d’aigua en 30 minuts al Santuari de Queralt, a Berga (Barcelona), i a Olot (Girona) s’han registrat 21,7 mil·límetres en mitja hora.

Més de 660 trucades al 112

El telèfon d’emergències 112 ha rebut 663 trucades en 48 hores pel temporal de pluja. La majoria de trucades s’han rebut del Baix Llobregat (135), Montsià (138), Barcelonès (103) i Maresme (76).