Sumar defensa que l’amnistia també hauria d’afectar els policies de l’1-O

Sumar és partidari que una llei d’amnistia per “posar el comptador a zero” inclogui els policies processats per les càrregues del Primer d’Octubre. Així ho ha dit l’excoordinador del grup de Podem, Jaume Asens, que està treballant amb un grup d’una vintena de juristes que han d’abordar possibles solucions sobre el conflicte a Catalunya i trobar una fórmula per a l’amnistia, en una entrevista a El País. Per a ell, aquesta mesura de gràcia hauria d’afectar totes les parts, també els policies investigats per les càrregues de l’1-O.

L’exlíder dels comuns al Congrés no té dubtes de la constitucionalitat d’aquesta figura, i ha argumentat que el Tribunal Constitucional ja ho va resoldre en moltes sentències a favor. De fet, ha destacat que l’amnistia va “fundar” el règim polític de l’Estat i que la Constitució no la regula perquè està molt influïda per l’alemanya, però “el que no està prohibit, està permès”. “Si el constituent hagués volgut, l’hauria prohibit com els indults generals, la censura o la pena de mort”, ha remarcat.

El portaveu d’Unides Podem a Congrés, Jaume Asens | ACN

També ha recordat que l’article 666.4 de la Llei d’enjudiciament criminal ja preveu l’amnistia com a causa d’extinció de responsabilitat penal i ningú ha recorregut aquest article. També defensa que la mesura de gràcia pot servir per “posar el comptador a zero i tornar a començar”. “Vam iniciar la desjudicialització amb els indults i ara toca ser més ambiciosos, passar pàgina de moltes coses succeïdes en el passat i mirar al futur”, ha subratllat.

El cas Borràs

Preguntat sobre la possible inclusió de la presidenta de Junts, Laura Borràs, en aquesta amnistia, l’advocat s’ha limitat a dir que Òmnium Cultural no la inclou en la seva llista de possibles beneficiats. També recorda que la sentència està recorreguda, que hi ha un vot particular demanat l’absolució i el mateix tribunal demana un indult. A parer seu, tot plegat és “anòmal”.

El president José Montilla, en un moment del seu discurs en l’acte de la UCE 2023 a Sant Miquel de Cuixà/Josep Maria Montaner

L’opinió de Montilla sobre l’amnistia

L’expresident de la Generalitat José Montilla s’ha pronunciat sobre l’amnistia en una entrevista a La Vanguardia i ha manifestat que “és necessari explorar totes les possibilitats de l’ordenament jurídic i de l’estat de dret per trobar solucions a aquest contenciós”. De fet, s’ha mostrat partidari d’”explorar tot el que sigui per garantir la convivència”.