Sumar defiende que la amnistía tendría que afectar a los policías del 1-O

Sumar es partidario que una ley de amnistía para «poner el contador a cero» incluya los policías procesados por las cargas del Primero de Octubre. Así lo ha dicho el ex coordinador del grupo de Podemos, Jaume Asens, que está trabajando con un grupo de una veintena de juristas que tienen que abordar posibles soluciones sobre el conflicto en Cataluña y encontrar una fórmula para la amnistía, en una entrevista en El País . Para él, esta medida de gracia tendría que afectar todas las partes, también los policías investigados por las cargas del 1-O.

La ex líder de los comunes en el Congreso no tiene dudas de la constitucionalidad de esta figura, y ha argumentado que el Tribunal Constitucional ya lo resolvió en muchas sentencias a favor. De hecho, ha destacado que la amnistía fundó “el régimen político del Estado y que la Constitución no la regula porque está muy influida por la alemana, pero “el que no está prohibido, está permitido”. “Si el constituyente hubiera querido, lo habría prohibido como los indultos generales, la censura o la pena de muerte”, ha remarcado.

También ha recordado que el artículo 666.4 de la Ley de enjuiciamiento criminal ya prevé la amnistía como causa de extinción de responsabilidad penal y nadie ha recorrido este artículo. También defiende que la medida de gracia puede servir por “poner el contador a cero y volver a empezar«. «Iniciamos la desjudicialización con los indultos y ahora toca ser más ambiciosos, pasar página de muchas cosas sucedidas en el pasado y mirar al futuro», ha subrayado.

El caso Borràs

Preguntado sobre la posible inclusión de la presidenta de Junts, Laura Borràs, en esta amnistía, el abogado se ha limitado a decir que Òmnium Cultural no la incluye en su lista de posibles beneficiados. También recuerda que la sentencia está recorrida, que hay un voto particular pedido la absolución y el mismo tribunal pide un indulto. A parecer suyo, todo ello es “anómalo”.

