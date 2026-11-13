Victoria Luengo es la actriz de moda del momento, una intérprete de larga y premiada trayectoria que últimamente encadena un éxito tras otro. La hemos visto en series catalanas, españolas, películas aclamadas… pero también tiene un pasado en el teatro que le encanta reivindicar. Ahora lo ha vuelto a hacer en una entrevista en la que no recuerda los buenos momentos que ha pasado sobre un escenario, sino uno en concreto sumamente asqueroso. Se encontraba de gira por los teatros catalanes cuando experimentó una escena que después le ha quedado como una anécdota desagradable, la típica que compartes con los amigos entre risas. En ese momento, sin embargo, recuerda pasarla «realmente mal«.

La mallorquina ha explicado en el pódcast de La Ruina una experiencia surrealista que sufrió durante una gira teatral por Cataluña y que, aún hoy, recuerda con auténticas arcadas. Esta historia comienza con una inocente lata de cerveza y termina con un moco verde, sólido y de origen humano en la boca de la intérprete. Sí, tal como suena. Todo ocurrió durante una obra en la que Vicky Luengo salía a escena bebiendo de una lata de cerveza mientras uno de sus compañeros comenzaba un monólogo dirigido a su personaje. Para evitar que la actriz tuviera que beber alcohol en cada función, decidieron llenar la lata con agua. Un cambio aparentemente inofensivo que, sin embargo, no impidió que acabara viviendo uno de los momentos más desagradables de su carrera.

Durante una de las funciones, en un pueblo de Cataluña que ya no recuerda, dio el sorbo de rigor y notó algo extraño en la boca: «Había algo duro… Notaba un objeto sólido«, comenzó entre risas. La primera idea fue tragárselo, ya que no podía interrumpir la escena porque su compañero continuaba con el monólogo y ella tenía que mantener el tipo delante del público. Pero había un problema: «Pensé que me lo tragaría, pero no fui capaz. No podía… pensé que podía ser una cucaracha«.

Luengo ha recordado que intentaba identificar qué tenía en la boca con la lengua, pero no había manera. Mientras tanto, continuaba en directo, con una mueca que su compañero no acababa de entender. Finalmente, decidió que no podía continuar con aquel objeto dentro de la boca y que la única solución era sacárselo: «O lo sacaba o me lo tragaba«, ha resumido. Así que se giró para evitar que el público viera lo que estaba pasando, puso la mano y escupió el contenido. Lo que encontró, la dejó completamente horrorizada: «Vi un moco verde y sólido que no era mío«.

Más adelante sabría que la lata había acabado en el suelo en algún momento y cuando uno de los técnicos del teatro la vio, sin saber que formaba parte de la escenografía, escupió dentro. La situación aún empeoró cuando la actriz intentó deshacerse de aquella sustancia: «Creía que iba a vomitar, sobre todo porque después el moco no salía de mi mano… Me daba mucho asco y tenía muchas arcadas. Lo pasé muy mal«, ha confesado.

Su compañero, que continuaba sin entender nada, la miraba con cara de extrañeza, intentando averiguar qué le pasaba: «Era como una cucaracha grande», ha descrito la actriz, quien ha explicado que se levantó, se limpió la mano con la falda y terminó tirando al suelo otro trozo que todavía le quedaba. «De verdad que era muy grande, asqueroso. Y ahora lo cuento mientras me río, pero lo pasé muy mal«, ha reconocido.

La actriz comparte el peor momento que ha vivido en un escenario | Youtube

¿Vicky Luengo acabó sabiendo de quién era ese moco?

Después de la función, un técnico del teatro se acercó a la actriz para pedirle disculpas y confesarle que había sido él quien había escupido dentro de la lata: «Vino un técnico del teatro y me dijo que lo sentía, pero que había sido él. Supe de dónde venía y creo que eso es peor», ha acabado diciendo mientras los demás se ahogaban de la risa.

Una anécdota que Vicky Luengo no ha olvidado y que, por lo que parece, tampoco deja indiferente a nadie que la escucha: «Siempre que cuento la anécdota a mis amigos, la gente acaba vomitando», ha asegurado. De hecho, la actriz lo tiene claro: «Creo que es lo peor que me ha pasado nunca en un escenario. Me dio mucho asco». Una historia difícil de superar… y sobre todo difícil de ignorar mientras intentas continuar representando una obra con toda la profesionalidad del mundo.