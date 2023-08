Les fortes tempestes provoquen talls de llum i vidres trencats

El Servei Meteorològic de Catalunya ja havia avisat que aquesta tarda hi podria haver fortes tempestes i havia activat els avisos per intensitat i acumulació de pluja, per registres que poden superar els 100 mm en 24 hores en alguns casos. A més, Protecció Civil ha activat l’alerta del pla Inuncat per les pluges d’aquest cap de setmana, que poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, especialment durant la matinada.

Però no ha calgut esperar a la matinada per veure com una forta tempesta acompanyada de pedra de grans dimensions ha ocasionat danys aquest dissabte a la tarda a vehicles i habitatge a la Sénia (Montsià). Les pedres caigudes, segons han documentat diversos testimonis a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter; tenien la mida aproximada d’ous de gallina. La policia local, a més, ha informat que l’episodi ha deixat afectats nombrosos cotxes estacionats a la via pública, així com vidres d’habitatges i canonades.

La tempesta del sud ja deixa pedra a localitats com la Sènia (el Montsià).

Més de 100 trucades al 112 en una tarda

El Servei Meteorològic de Catalunya ha explicat que en poblacions properes com Ulldecona s’han recollit valors superiors als 16 litres per metre quadrat en deu minuts. Durant aquest dissabte a la tarda el 112 ha rebut 110 trucades derivades de l’Alerta Inuncat. La majoria, 104 trucades, precisament, s’han fet des del Montsià. D’altra banda, els Bombers han comunicat que el temporal marítim dificulta també l’accés a la platja i a l’istme del Trabucador, on l’aigua cobreix alguns trams i connecta la badia dels Alfacs amb la mar exterior.

Les tempestes han deixat altres imatges, compartides a les xarxes socials, de carrers inundats a Sant Carles de la Ràpita i pedres de més de sis centímetres a la zona dels Ports de Tortosa-Beseit, que han provocat desperfectes i llunes trencades en cotxes que estaven estacionats al carrer.

