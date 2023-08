Anabel Pantoja està decidida a iniciar una nova vida després dels problemes amorosos –amb divorci inclòs– que ha tingut. Ara que té nova parella i que s’acaba de comprar una casa pròpia a les Illes Canàries, vol fer l’impossible per ser feliç i formar una família. Aquest seria el seu desig primordial ara mateix, segons ha revelat ella mateixa en una entrevista a la revista Lecturas. La neboda d’Isabel Pantoja més famosa té clar que vol ser mare i diu que ho serà amb el suport del xicot o sense.

Fa poc que ha començat a sortir amb David Rodríguez, el fisioterapeuta de la tieta. És per això que no vol pressionar-lo amb la idea de ser pares tan aviat, un desig que ella està disposada a assumir com a mare soltera perquè no vol esperar gaire més a tenir un fill ara que ha fet els 37 anys: “M’agradaria quedar-me embarassada, òbviament. Vull ser mare tant sí com no, amb parella o sola. Em fa moltíssima il·lusió. Ara he complert el desig de comprar-me una casa pròpia i soc feliç. Ara bé, continuo sent la mateixa boja i s’han de corregir coses”. Fins ara sempre havia dit que tenia clar que no volia ser mare, així que sembla que alguna cosa ha canviat en ella.

Diu que vol ser mare abans dels 40 anys, de fet, així que ha pres la decisió de congelar els seus òvuls quan acabi l’estiu: “La casa ja me l’he comprada pensant en un futur bebè. Si no penso en el futur ara, després hauria de començar de zero quan hagués de dissenyar l’habitació del nen”.

Anabel Pantoja diu que vol ser mare | Lecturas

Primeres paraules d’Anabel Pantoja sobre el seu xicot

Pel que fa a la seva relació amb el David, diu que no vol il·lusionar-se massa: “No vull dir que és el meu xicot. Només sé que estic amb una persona que, ara mateix, em fa estar molt bé. Vull fer les coses bé. El que tinc clar és que ara mateix soc feliç tal com estic i que és el millor que he tingut fins ara. Aquesta és la situació més perfecta que he pogut tenir en molt de temps”.

“El que més m’agrada és arribar a casa i poder parlar amb ell de coses quotidianes i no de programes de televisió o de paparazzi. Ell no pensa en els seguidors d’Instagram o els esdeveniments, només pensa en fer massatges i cobrar per ells”, assegura.

Així és el nou nòvio d’Anabel Pantoja | Instagram

Anabel Pantoja també ha parlat sobre la casa que s’ha comprat, una inversió que la té molt il·lusionada: “La terrassa té 70 metres quadrats, m’encanta. Aquesta és la primera hipoteca que signo en 37 anys. He pogut pagar la casa gràcies al fet que vaig passar gana a Supervivientes. M’he comprat la meva casa sense necessitat de seure a parlar de ningú i tenia dret a fer-ho, però mai no ho he fet perquè m’ho van ensenyar a fer així la meva mare i Isabel. Abans m’intoxico a croquetes a fer això”.