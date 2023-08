Anabel Pantoja está decidida a iniciar una nueva vida después de los problemas amorosos –con divorcio incluido– que ha tenido. Ahora que tiene nueva pareja y que se acaba de comprar una casa propia en las Islas Canarias, quiere hacer lo imposible para ser feliz y formar una familia. Este sería su deseo primordial ahora mismo, según ha revelado ella misma en una entrevista en la revista Lecturas . La sobrina de Isabel Pantoja más famosa tiene claro que quiere ser madre y dice que lo será con el apoyo del novio o sin él.

Hace poco que ha empezado a salir con David Rodríguez, el fisioterapeuta de la tía. Es por eso que no quiere presionarlo con la idea de ser padres tan pronto, un deseo que ella está dispuesta a asumir como madre soltera porque no quiere esperar mucho más a tener un hijo ahora que ha cumplido los 37 años: «Me gustaría quedarme embarazada, obviamente. Quiero ser madre tanto sí o sí, con pareja o sola. Me hace muchísima ilusión. Ahora he cumplido el deseo de comprarme una casa propia y soy feliz. Ahora bien, continúo siendo la misma loca y se tienen que corregir cosas». Hasta ahora siempre había dicho que tenía claro que no quería ser madre, así que parece que algo ha cambiado en ella.

Dice que quiere ser madre antes de los 40 años, de hecho, así que ha tomado la decisión de congelar sus óvulos cuando acabe el verano: «La casa ya me la he comprado pensando en un futuro bebé. Si no pienso en el futuro ahora, después tendría que empezar de cero cuando tuviera que diseñar la habitación del niño».

Anabel Pantoja dice que quiere ser madre | Lecturas

Primeras palabras de Anabel Pantoja sobre su novio

En cuanto a su relación con David, dice que no quiere ilusionarse demasiado: «No quiero decir que es mi novio. Solo sé que estoy con una persona que, ahora mismo, me hace estar muy bien. Quiero hacer las cosas bien. Lo que tengo claro es que ahora mismo soy feliz tal como estoy y que es el mejor que he tenido hasta ahora. Esta es la situación más perfecta que he podido tener en mucho de tiempo».

«Lo que más me gusta es llegar a casa y poder hablar con él de cosas cotidianas y no de programas de televisión o de paparazzi . Él no piensa en los seguidores de Instagram o los acontecimientos, solo piensa en hacer masajes y cobrar por ellos», asegura.

Así és el nuevo novio de Anabel Pantoja | Instagram