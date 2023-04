Accepten pagar una multa 5.000 euros si li fan el salt a la parella

A vegades les relacions de parella i l’amor no van de bracet i a vegades van lligades a un contracte. Aquest és el cas d’en Gabriel i la Verònica, una parella de Madrid que ha acceptat, per contracte, haver de pagar un mínim de 5.000 euros en cas que un dels dos li faci el salt a l’altre. La història sembla realment surrealista, però la cosa no acaba aquí, ja que la parella haurà de pagar un plus de fins a 50 euros per cada dia que l’altra membre no tingui coneixement de la infidelitat en qüestió.

Tota aquesta història té un regust d’un cas semblant que es va donar a la ficció. Concretament, el cas es dona a la sitcom The Big Bang Theory, quan un dels protagonistes, Sheldon Cooper, li fa signar un contracte de parella a la seva xicota, Amy Farrahfowler, en el qual inclou coses completament inversemblants com els dies de la setmana que es veuran. En aquest cas la parella de Madrid que ha firmat el contracte no va tan lluny i només es limiten a posar per escrit les conseqüències de tenir relacions fora de la relació.

Per, en efecte, les sancions econòmiques no s’acaben amb els 5.000 euros que hem explicat, van bastant més enllà. La multa més baixa és per mantenir converses “explícites” amb terceres persones per qualsevol mitjà de comunicació, és a dir en persona o a les xarxes. Cometre aquesta “infidelitat” està penat amb un total de 500 euros.

La cosa escala a una velocitat espectacular quan arribem a la segona multa potencial. Si qualsevol dels dos “manté contactes bucals amb terceres persones” se li imposaria una multa de fins a 2.000 euros. Al qual se li haurien de sumar els 50 euros per dia que no es comunica la infidelitat tant el cas de les converses explícites com en els dels petons.

Imatge del contracte firmat per una parella de Madrid sobre les seves infidelitats / @ceciarmy

La cosa no acaba aquí, encara va molt més enllà perquè a part de tot el reguitzell de multes que s’autoimposen els membres de la parella també hi ha una clàusula del contracte que explicita que les multes acumulades s’han de pagar en un termini màxim de dues setmanes des de la comunicació de la infidelitat. Tot plegat pot acabar resultant un negoci ruïnós en cas de caure en la temptació i en cas de ser el banyut, amb més diners al compte bancari, potser no fa tant mal que t’hagin posat les banyes…