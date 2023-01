Tarradellas apunta a Dalmases en la causa mare de la Volhov

Jornada breu però intensa al jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona. Aquest matí ha prestat declaració davant el jutge, Joaquín Aguirre, Víctor Tarradellas dins de la peça separada Igman i Catmon de l’operació Estela, la causa de la qual va sortir l’operació Volhov. La seva declaració apunta a Francesc de Dalmases, actual diputat de Junts per Catalunya i mà dreta de la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, com a responsable de la gestió de les dues ONG investigades. En concret, és l’única peça del sumari Estela que roman oberta, de les 9 que el magistrat instructor va generar sobre les sospites de malversació dels fons i les subvencions a ONG i entitats de cooperació per part de la Diputació de Barcelona.

Tarradellas presidia la Fundació Catmon, que editava una revista dedicada a la internacionalització de Catalunya i que dirigia Francesc de Dalmases, i l’entitat Acció Solidària Igman, que gestionava com a directiu el mateix Dalmases. Segons expliquen a El Món fonts jurídiques, la declaració de Tarradellas, investigat pel mateix jutge en la causa Volhov, ha explicat al magistrat que les gestions i l’administració de les dues entitats anaven a càrrec de Dalmases, que era qui prenia les decisions i controlava els fons. Demà declararà la parella de Tarradellas, que treballava com administrativa a la mateixa fundació. De fet, el jutge ja ha intentat fins a dues vegades imputar Dalmases en el cas, però el fet que ostenta l’acta de diputat ha frenat les seves intencions per no haver de passar la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, òrgan que li correspondria en ser aforat.

Víctor Tarradellas surt del jutjat acompanyat del seu advocat Francesc Sànchez després de declarar sobre la trama russa del procés pel cas Volhov i Estela/Quico Sallés

Dues entitats sota control

La sessió d’avui, on ha intervingut un fiscal nou –el fins ara responsable del ministeri públic, Fernando Maldonado, ha canviat de destí– ha consistit en un interrogatori de la defensa. De fet, Tarradellas només ha contestat a preguntes del seu advocat, que ja feia temps que havia demanat aquesta compareixença. El cas Estela va esclatar el 24 de maig de 2018, i va provocar una ràtzia en diverses entitats i fundacions que treballaven en projectes de cooperació i que va acabar amb 25 detinguts. El motiu principal de les perquisicions, desviaments de diners destinats a la cooperació internacional de la Diputació de Barcelona.

El jutge va obrir fins a nou peces separades amb el nom de les empreses o entitats investigades (Pimec, la Sestretegic i Konsector; Municipalidad de San José i Igfa; Igman i Catmon; Fundació empresa i Clima; Ecosde; Plataforma Educativa i utopia; Joaquim Ferrer i Voltia Solutions). Totes aquestes entitats havien concorregut a les mateixes subvencions de projectes a priori de manera irregular. Però a poc a poc, la instrucció ha anat deixant anar llast i ha admès que no s’ha registrat cap il·lícit penal ni pressions als òrgans polítics o administratius per obtenir la concessió. D’aquí que el jutjat les hagi anat arxivant. Ara per ara, només roman oberta les corresponents a les fundacions on treballava Dalmases. En aquest sentit, el jutge està convençut que la gestió directa i ordinària de les dues ONG eren responsabilitat de Dalmases.

Una tesi del jutge i l’intent d’imputació

Però les perquisicions del jutge no han tingut èxit. Precisament, la Generalitat va emetre un informe l’1 de desembre de 2021 on certificava al Parlament que havia revocat les subvencions atorgades del 2016 al 2017 a les dues entitats. Concretament, només se’n va liquidar una a Catmon per inserció publicitària a la seva revista, per un import de 18.150 euros. La resta, que s’enfilaven a un total de 503.000 euros, van ser totalment revocades.

També l’aforament de De Dalmases per ser diputat han frenat la seva imputació. De fet, el jutge Aguirre ja va demanar a la Mesa del Parlament que certifiqui la seva condició de diputat. Va ser el 23 de febrer del 2021 quan, aprofitant la dissolució de la cambra per la convocatòria electoral, va preguntar a la Mesa del Parlament si encara tenia l’acta. L’aleshores secretari general del Parlament, Xavier Muro, va certificar que encara ostentava l’escó perquè estava integrat a la comissió permanent. Dalmases i Tarradellas eren sospitosos per a la Guàrdia Civil perquè a través de les ONG editaven publicacions o feien tasques amb continguts “independentistes”. Una conclusió arran dels articles de la revista de Catmon que només buscaven “sinergies amb altres administracions” aprofitant el nom de Catalunya.

Precisament d’aquí va néixer la causa Volhov, la macroinvestigació sobre el finançament internacional del Procés que afecta també David Madí, Xavier Vendrell o Oriol Soler. El fet que Tarradellas i Dalmases lideressin les ONG i fossin obertament independentistes i un d’ells exsecretari de relacions exteriors de CDC va ajudar a articular la sospita que rebien diners públics per finançar el projecte independentista o bé el mateix partit que liderava Artur Mas