Les recusacions deixen sense jutges el judici de la Mesa de Torrent

El judici als membres independentistes de la Mesa del Parlament presidida per Roger Torrent ha topat amb un nou entrebanc. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ara com ara, les recusacions han deixat sense jutges el tribunal que ha de jutjar, a més de Torrent, l’exvicepresident Josep Costa i els exsecretaris Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado. Els jutges voluntaris que havien de cobrir les baixes del Jesús Maria Barrientos i Carlos Ramos tenen altres vistes previstes el 5 d’octubre, data prevista per a la celebració del judici oral.

Josep Costa, en una imatge de quan era diputat de JxCAT, el 2019 / David Zorrakino / Europa Press

En una diligència d’ordenació, el TSJC admet que “no hi ha possibilitat de completar tribunal” amb la llista de substitucions voluntàries perquè els seus integrants ja van comunicar en el seu moment que tenien assenyalaments previs pels dies assenyalats per la celebració del judici. “És a dir, el tribunal no podrà completar-se amb magistrats o magistrades de la llista de substituts voluntaris”, afegeix l’escrit. Ara el tribunal s’ha de completar amb “les previsions següents que en aquest casos té la legislació vigent”, és a dir, els relleus de repartiment, tot i que no es descarta la suspensió de la vista.

Dues recusacions completres i altres de demanades

Les recusacions han estat un veritable míssil al procediment del judici a la Mesa de Torrent. Per una banda, el mateix president de la Sala Penal i Civil del TSJC, Jesús Maria Barrientos, es va haver d’apartar obligat per una decisió dels seus companys de toga. Els magistrats van considerar, comprant la tesi defensada per Costa, que estava contaminat per haver criticat i abandonat la cerimònia de Sant Raimon de Penyafort de febrer de 2018, quan Torrent va pronunciar l’expressió presos polítics. Posteriorment, Carlos Ramos també va ser apartat a finals de juliol, també en el procediment encetat per Josep Costa.

Per altra banda, Costa també va interposar una recusació contra els membres de la comissió permanent del Consell General del Poder Judicial. Costa va recórrer davant el Consell la decisió de Barrientos de proposar-se a ell mateix substituts. Però tanmateix, retreia que nou integrants del CGPJ no podien decidir sobre la qüestió perquè també estaven contaminats arran dels mateixos fets pels que va ser apartat Barrientos. El Consell va emetre un comunicat l’endemà mateix dels fets del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, on criticava amb desimboltura la decisió de Torrent.